Азаров відкрив перинатальний центр у Луганську

Прем’єр-міністр України Микола Азаров у Луганську відкрив сучасний перинатальний центр на базі обласної клінічної лікарні.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Мені надзвичайно приємно, що в Луганській області з’явився такий надзвичайно сучасний – напевне, найсучасніший в Україні – перинатальний центр. Це означає, що у Луганській області зроблений значний крок вперед у питанні надання якісної медичної допомоги населенню», - сказав Азаров.

Він нагадав, що в Україні реалізується програма реформування медичної галузі, відповідно до якої у багатьох містах вводяться в експлуатацію сучасні медичні заклади.

Азаров подякував голові Луганської облдержадміністрації Володимиру Пристюку за ініціативу і наполегливість у створенні такого закладу.

Торік було здано в експлуатацію сучасне реанімаційне відділення у Луганській обласній клінічній лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, загальна вартість перинатального центру - 123,4 млн грн, центр розрахований на 120 ліжок, там планують приймати 3500 пологів на рік. У новому центрі лікуватимуться і спостерігатимуться жінки зі складним перебігом вагітності, патологією плоду, загрозою викидня. Також там лікуватимуть безпліддя.

Центр також повинен зменшити показники інвалідизації дітей до 1 року, знизити рівень перинатальної смертності на третину.