Азаров відвідав дівчинку, яка постраждала від вибуху

Прем`єр-міністр України Микола Азаров у рамках своєї робочої поїздки до Луганської області взяв участь у відкритті Центру невідкладних станів і медицини катастроф, відкритого на базі Луганської обласної клінічної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, Азаров оглянув приміщення і обладнання центру, реанімаційні палати. Тут прем`єр відвідав 13-річну Валерію Меркулову, яка постраждала від вибуху в багатоповерховому будинку. Зараз дівчинка перебуває в реанімації в стабільно тяжкому стані. Прем`єр поспілкувався з лікуючими лікарями дівчинки і побажав їй швидкого одужання.

Він залишився задоволений рівнем оснащення Центру медицини катастроф. «Це означає, що в Луганській області зроблено дійсно великий крок уперед з погляду надання медичної допомоги», - вважає прем`єр.

Нагадаємо, цього року проведено повну реконструкцію даної медичної установи, на яку виділено 22,8 млн. грн. Основні напрямки його роботи - практична реалізація принципу «золотого часу» при наданні невідкладної допомоги, скорочення терміну обстеження хворих і визначення діагнозу.

Діяльність відділення забезпечить виконання одночасно діагностичних і лікувальних заходів і невідкладну доставку пацієнтів до операційного блоку.

За прогнозами експертів, введення в експлуатацію цього Центру дозволить знизити летальність при травмах і невідкладних станах на 25-30%; зменшити терміни надання невідкладної медичної допомоги в 2-3 рази, виконувати понад 2 тис. невідкладних операцій. Щороку тут надаватиметься допомога близько 4 тисячам пацієнтів.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня у центрі Луганська у висотному житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, в результаті якого загинули 2 особи, 10 — госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. З них четверо — діти.

Азаров доручив Міністерству фінансів виділити з резервного фонду держбюджету кошти на відновлення і реконструкцію зруйнованого будинку.