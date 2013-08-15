Кистьовий тунельний синдром - офісна хвороба

Карпальний тунельний синдром хоч і не є настільки поширеною офісною недугою, але переживати його вельми неприємно, а лікуватися - проблематично.

Кистьовий або карпальний тунельний синдром - це хворобливий стан рук і кистей, викликане защемлення нерва в зап`ястку. Ряд чинників може сприяти виникненню кистьового тунельного синдрому, в тому числі анатомія зап`ястка, певні основоположні проблеми зі здоров`ям і, можливо, тип роботи (зокрема - постійна робота за комп`ютером).

Якщо говорити про фізіологію недуги, то кистьовий тунель - це вузький внутрішній прохід (завтовшки з ваш великий палець) на долонній стороні зап`ястка, який захищає головний нерв вашої руки і 9 сухожиль, що відповідають за згинання і розгинання пальців. Спазм цього нерва викликає оніміння, біль і зрештою призводить до слабкості рук.

Кистьовий тунельний синдром зазвичай починається поступово з болю в зап`ястку, який може поширюватися на передпліччя. Загальні симптоми кистьового тунельного синдрому включають в себе:

- Поколювання або оніміння в пальцях або руці, особливо великий і вказівний, середній або безіменний пальці. Це відчуття часто мають місце, коли ви ведете машину, тримаєте телефон або газету, а також після пробудження.

- Біль, що віддає вгору по руці, в плече, або вниз в долоню або пальці, особливо після силового або повторюваного навантаження.

- Почуття слабкості в руках.

Лікування:

- Частіше робіть перерви в роботі, давайте рукам відпочити.

- Частіше робіть масаж долоні і пальців руки.

- Прийміть болезаспокійливий засіб, наприклад, Аспірин, Ібупрофен або Напроксен.

- Спробуйте на ніч одягати на зап`ясток спеціальну пов`язку-шину, вони продаються в більшості аптек, без рецепта.

- Вночі намагайтеся не підкладати під себе руки, випрямляти їх.

- Займіться йогою або пілатесом.

- Пройдіть курс ультразвукової терапії (призначається виключно лікарем!).