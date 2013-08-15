В Україні існує загроза занесення африканської чуми свиней (АЧС) з Росії, проте випадків захворювання тварин на українській території цього року зафіксовано не було, повідомила УНІАН прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

«З початку цього року випадків виникнення АЧС на території України зареєстровано не було. Водночас, у зв`язку з лібералізацією вітчизняного законодавства, обмеженням перевірок, зокрема, суб`єктів господарювання і неконтрольованим поширенням хвороби на території РФ і Республіки Білорусь можливість занесення збудника АЧС на територію України тільки збільшується», - зазначається у повідомленні прес-служби.

За даними Держветфітослужби, уряд вжив необхідних заходів з метою запобігання розповсюдженню АЧС на території України. Зокрема, головний держінспектор ветеринарної медицини України видав низку вказівок і розпоряджень щодо посилення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за проведенням профілактичних заходів проти АЧС. Крім того, заборонено ввезення до України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції і сировини з Білорусі і федеральних округів Росії, де зафіксовано захворювання. Також Україна заборонила використання харчових відходів для годування сільськогосподарських тварин, зокрема свиней.

«Регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні з початку року... щодо можливого занесення збудника АЧС було перевірено понад 1 млн. транспортних засобів, продезинфіковано і вилучено 2,5 тонни продуктів тваринного походження, заборонених до ввезення, з ручного вантажу громадян», - зазначається у повідомленні.

Держветфітослужба також відзначає, що проблема АЧС може зберігатися в Росії протягом 10 років, а в Білорусі — 5 років. При цьому відомство навело приклад Іспанії, де ліквідація АЧС тривала протягом 27 років.

«У зв`язку з цим необхідно відзначити, що зусиль тільки державних органів влади, зокрема ветеринарної служби, недостатньо. У першу чергу власники тварин і керівники господарств, діяльність яких пов`язана з утриманням, вирощуванням, забоєм, переробкою свиней і продукції з них, мають розуміти і усвідомлювати свою відповідальність за благополуччя країни – як біологічне, так і продовольче», - підкреслює прес-служба відомства.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в Росії були виявлені нові спалахи африканської чуми свиней на території одразу п`яти областей - Тамбовської, Смоленської, Волгоградської, Московської і Тульської.

З початку року у Росії зафіксовано понад 60 вогнищ АЧС.

В Україні в липні 2012 року випадок виникнення АЧС було зафіксовано на території Запорізької області. Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483 тис. грн на компенсацію збитків за вилучених у населення свиней для ліквідації спалаху захворювання.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварин з підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС безпечна.