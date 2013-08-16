Що потрібно, щоб прокинутися вранці легко

Якщо ви з тієї більшості людей, які не можуть вилізти з ліжка вранці, вам знадобляться ці поради, пишуть іноземні ЗМІ.

Отже, що ж потрібно щоб прокинутися вранці легко?

І перше, з чого потрібно починати, це підготовка до сну.. Не рекомендується перед сном дивитися телевізор або сидіти за комп`ютером, пити спиртні або міцні напої на зразок кави або чаю, не варто наїдатися досхочу.

Краще всього за пів години, годину до сну прийняти гарячу ванну, послухати музику або почитати книгу, також не погано було б пограти з кимось з близьких в карти або шахи, або знайти ще якийсь привід для спілкування.

Виробіть для себе режим, якому ви б слідували з дня у день. Людині для здорового сну потрібно спати 6-8 годин.

Багато людей слідують правилу трьох вісімок, 8 годин на сон, 8 на роботу, 8 на відпочинок. Але не слід дотримуватися якихось конкретних встановлених норм, людина інтуїтивно може визначити для себе, скільки їй потрібно часу, щоб виспатися.

Так наприклад, Наполеон вважав що витрачати свій час на сон недозволена розкіш для людини і спав всього 5 годин на добу, а геніальний мозок Ейнштейна вимагав для підзарядки 12 годин.

Просто слухайте своє тіло, і не переживайте якщо ви не можете спати більше 5 годин, або якщо у вас не розколюється голова після 12-годинного сну, то вашому організму потрібно саме стільки часу щоб відчувати себе відпочившим..

Навчіться радіти початку нового дня

Для цього краще всього пару раз встати до світанку, вийти з чашкою чаю на балкон і поспостерігати за тим, як встає сонце.

Постарайтеся зробити так, щоб пробудження супроводжувалося для вас чимось приємним, найпростіше - поставте перед сном у ліжку склянку соку, або банан. Знайдіть щось, що приносить вам задоволення і тоді ви будете чекати початку нового дня.

Поставте на телефон або будильник приємну музику. Стандартні звуки дуже дратівливі. Раджу відразу відкинути думки на кшталт: ”Ще занадто рано можна і ще поспати…”..

Не давайте собі можливості вибору між ”вставати” і ”поспати”, почніть діяти відразу. Відкривши очі і вимкнувши музику, дозвольте собі кілька хвилин ледачою розминки, найчастіше це дуже допомагає прокинутися..

Позевайте, потягніться, повозитися в ліжку, якщо сон не почав відступати, зробіть масаж мочок вух і масаж пальців рук, масажуючи кожен палець починаючи від пальців до основи.

У цих місцях дуже багато нервових закінчень, які при їх стимуляції посилають приємні імпульси тіла, допомагають прокинутися і дають заряд бадьорості..

Нарешті настав час вставати, не поспішаючи сядьте на ліжко, зробіть невелику гімнастику, не встаючи з ліжка, покачайте головою, зробіть обертальні рухи в ліктьових згинах і повороти корпусу.

Після цього можна прийняти душ.. Не варто робити воду надто холодною, різкі перепади температури, так само як і різкі рухи, сутра, для тіла є стресом.

Також непогано мати гель для душу з приємним запахом, так як приємний запах теж допомагає прокинутися..

І не забудьте вранці посміхатися, дивлячись на себе в дзеркало, це допоможе виробленню гормону радості – серотоніну, і з кожним днем ви будете почувати себе життєрадіснішими.