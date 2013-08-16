Розклад магнітних бур у вересні

Завдяки піку сонячної активності, що припадає на літні місяці, зокрема на серпень, магнітні бурі у вересні 2013 - стають вже звичайним, хоча і неприємним явищем. Відлуння літньої спеки і спалахів на Сонці дають про себе знати і у вересні, особливо людям, чутливим до змін космічної погоди.

Сподіваємося, метеочутливим людям буде корисний наш прогноз.

Магнітні бурі у вересні 2013 року:

Отже, у вересні 2013 року Сонце проявить найбільшу активність 7 числа, а також у період з 13 по 17 вересня. Незначні коливання геомагнітної активності також прогнозуються 6, 8 і 27 вересня.

Як видно з прогнозу, магнітні бурі у вересні 2013 року більшою мірою потривожать нас в середині місяця.

Магнітні бурі у вересні 2013 року - в чому причина?

Геомагнітні збурення на Землі виникають через процеси, що відбуваються на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на нашій планеті.

Магнітні бурі у вересні 2013 року - погане самопочуття

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати головні болі, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, зростання адреналіну в крові, стреси і депресії.

Реакція організму на магнітні бурі у кожної людини різна. Чому сонячна активність так сильно впливає на наш організм, наукою досі досконально не вивчено. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров`я на цей момент. Здорові ми чи хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії або інших психічних розладів - всі ці фактори впливають на те, як ми переживемо чергову магнітну бурю.

Крім того важливим чинником є ​​недовірливість. Вважається, що лише 10% людства дійсно страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись із прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них.

Чи так це насправді - вирішувати і перевіряти вам. Ми ж можемо вам порадити, як поводитися під час магнітних бур у вересні 2013 року.

Щоб легше пережити магнітні бурі у вересні 2013 року, намагайтеся дотримуватися наступних рекомендацій:

•обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відкладіть її на інший час;

•не провокуйте і не беріть участі у сварках і розборках;

•більше відпочивайте і гуляйте на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження знизьте;

•не перебуваєте на відкритому сонці;

•приймайте контрастний душ;

•стежте за своїм артеріальним тиском;

•для зниження нервозності пийте заспокійливі засоби: валеріану, собачу кропиву, глід, шавлію, заспокійливі чаї;

•прислухайтеся до рекомендацій свого лікаря і завжди майте при собі необхідні ліки;

•харчуйтеся правильно, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м`ясо. Виключіть у цей період вживання алкоголю.

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