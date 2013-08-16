Чим корисний яблучний сік

"Яблучний сік є унікальний тим, що він максимально корисний і не дорого обходиться в умовах України, де яблуні ростуть скрізь, - додає підприємець. - Цей сік швидко приводить до тями зранку, це корисніше, ніж пити каву. Так само добре освіжає після вчорашніх гулянь. Наскільки сильна позитивна дія цього соку на організм, довів науковий експеримент. Людям з хворобою Альцгеймера протягом місяця щодня давали по дві склянки соку. У пацієнтів значно покращився стан: їх поведінка стала більш адекватною, знизився рівень тривожності, а також прояв недоумства."

Регулярне вживання 300 мл яблучного соку на день сприяє очищенню крові від холестерину, це робить судини більш гнучкими, еластичними. Ним лікують кам`яну хворобу. Сік добре відновлює після операцій. Корисний жінкам, що годують грудьми для поліпшення вироблення молока. Але щоб уникнути алергії у малюка, матері п`ють сік із зелених сортів яблук. При гастритах, підвищеній кислотності, або чутливих зубах, сік треба пити розбавленим водою.

Зберігати напій треба у темному прохолодному місці до 2-х років. Для соку годяться будь-які сорти яблук, навіть із дичок. Таким самим способом можна вичавити також сік із інших фруктів та овочів.

gazeta.ua