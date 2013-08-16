Погода в Україні на вихідні

У суботу, 17 серпня, в Україні потеплішає – температура вдень становитиме від 24 до 33° у різних регіонах.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, окремі пориви вітру 15-20 м/с. Вітер північно-східний (у західній частині південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 24-29°; у південній та східній частинах вночі - 16-21°, на узбережжі морів - до 25°, вдень - 28-33°.

По Київській області невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 24-29°.

У Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 13-15°, вдень - 26-28°.

16 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях - 23-27°; в Дніпрі біля Києва - 23°.