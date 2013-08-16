Чисельність населення України в червні скоротилася на 0,02%

14:50, 16 серпня 2013
Країна
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 До 45,46 млн. осіб

Чисельність населення України в червні порівняно з травнем поточного року скоротилася на 10,5 тис. осіб (0,02%) і на 1 липня становила 45 млн. 469 тис. 812 осіб, повідомляє Державна служба статистики.

Скорочення населення в червні відбулося переважно в містах, кількість жителів яких на 1 липня становила 31 млн. 331 тис. 540 осіб проти 31 млн. 341 тис. 839 осіб на 1 червня. Показник сільського населення на 1 липня практично не змінився порівняно з червневим і становив 14,138 млн. осіб.

Порівняно з липнем 2012 року скорочення населення становило 92,177 тис. осіб.

Коефіцієнт народжуваності становив 10,4 на тисячу жителів, смертності - 14,9 на тисячу жителів.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України на 1 червня поточного року становила 45 млн. 480 тис. 315 осіб, що на 14 тис. 937 осіб (0,03%) менше за показник на 1 травня 2013 року (45 млн. 495 тис. 252) і на 85 тис. 594 особи (0,19%) менше за показник на 1 червня 2012 року (45 млн. 565 тис. 909).

На думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн. осіб.

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