Справу «чорних трансплантологів» Києва подали на апеляцію

Прокуратура міста Києва внесла апеляцію на рішення Оболонського райсуду столиці, яким кримінальну справу за обвинуваченням 6 осіб у незаконній трансплантації органів та торгівлі людьми було закрито у зв’язку із закінченням терміну давності.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Досудовим слідством було встановлено, що з 2009 по 2010 рік вказані особи через Інтернет підшуковували людей, які бажали за гроші продати свої внутрішні органи, а саме нирки, та обіцяли їм допомогти знайти покупців.

За законодавством, трансплантація нирок між особами, які не є родичами, в Україні заборонена.

Проте злочинна група на підставі підроблених документів про родинні зв’язки між донорами та реципієнтами організувала проведення таких операцій у Національному інституті хірургії та трансплантації академії медичних наук України імені Шалімова.

Крім того, операції проводились на території інших країн, де проведення трансплантацій дозволено за спрощеним порядком.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції щодо закриття вказаної кримінальної справи, прокуратура столиці звернулась до Апеляційного суду з вимогою поновити розгляд справи, вбачаючи в діях обвинувачених ознаки вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (cтворення злочинної організації), ч.5 ст. 143 (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини), ч.3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.

Крім того, прокуратура оскаржуватиме занадто м’яке покарання, призначене одному з фігурантів справи, який втягнув у протиправну діяльність неповнолітнього.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ТСН, Оболонський районний суд Києва закрив справу "чорних трансплантологів", у якій фігурували лікарі столичного Інституту Шалімова. Причиною закриття справи стало те, що вийшов строк давності.