У Росії немає претензій до якості продуктів з України

У Росії немає претензій до якості українських продуктів харчування, зокрема, кондитерських виробів українських фабрик корпорації Roshen, що поставляються на ринок цієї країни, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова голови відомства Миколи Присяжнюка.

«Зауважень з боку Росі, щодо безпеки продуктів харчування на сьогодні немає. Я впевнений, що найближчим часом буде прийняте рішення безпосередньо щодо кондитерської продукції», - цитує прес-служба Присяжнюка.

За словами міністра, на сьогоднішній зустрічі з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком сторони домовилися про створення російсько-української комісії, яка працюватиме над гармонізацією стандартів щодо маркування продукції.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Онищенко заявив про введення заборони на поставку до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службі Росії (ФМС) про заборону на поставку на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаній на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.