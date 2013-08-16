Усі регіони України повністю забезпечені вакцинами для дітей

На сьогодні в усіх регіонах України є основні вакцини для планових щеплень дітям, що проводяться згідно з чинним Національним календарем щеплень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов на прес-конференції у Києві.

За його словами, поставки вакцин здійснюються відповідно до затверджених графіків впродовж року, а протягом липня-серпня активізувалися.

«Протягом двох останніх місяців області отримали 326 603 вакцини від кашлюку, дифтерії, гемофільної інфекції та поліомієліту. Також регіони забезпечені вакциною БЦЖ, вакциною для профілактики туберкульозу зі зменшеним вмістом антигену БЦЖ-М. Забезпечення вакцинами відбувається у межах визначеної бюджетної квоти кожного регіону. На жаль, фінансування не може забезпечити 100-відсоткову потребу у вакцинах. Тому забезпечення регіонів досягається завдяки економії бюджетних коштів чи за рахунок додаткового фінансування. Зокрема, за два роки вдалося на закупівлях вакцин зекономити 44 млн грн. Це дозволяє нам здійснювати додаткову закупівлю вакцин», - зазначив Толстанов.

Він поінформував, що на цей рік передбачений обсяг фінансування закупівлі імунологічних препаратів становить понад 301 млн грн, водночас для покриття 100-відсоткової потреби у вакцинах необхідно 465,9 млн грн.

«Недофінансування закупівлі імунологічних препаратів за минулі роки створило прошарок неімунізованих дітей. Сформувалася «накопичена потреба», яку поки не вдається надолужити», - повідомив Толстанов.

Він вкотре підкреслив, що «усі вакцини, які закуповує МОЗ, зареєстровані і проходять лабораторний контроль якості. Переважна кількість вакцин цих використовується в інших країнах світу».

У разі відсутності вакцин у лікарнях заступник міністра закликав звертатися на гарячу телефонну лінію МОЗ за телефоном: 0-800-801-333.