Фонд Р.Ахметова виступив соціальним партнером «Дитячої Нової хвилі»

Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виступив соціальним партнером міжнародного конкурсу молодих виконавців «Дитяча Нова хвиля 2013», який проходить з 18 по 20 серпня в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Як повідомили УНІАН у фонді Ахметова, партнерство проходить з 2011 року в рамках програми «Сирітству ні!». Таким чином, підкреслили у фонді, конкурс набув соціальної складової - ведучі, зірки, конкурсанти і медіа-партнери виступили на підтримку сімейних цінностей.

У конкурсі «Дитяча Нова хвиля 2013» беруть участь 16 осіб з 11 країн.

У складі журі у фіналі - голова журі, народний артист Росії та України Ігор Крутой, також Костянтин Меладзе, Сергій Лазарєв, Ірина Дубцова, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Юлія Савічева, Джамала і Алессандро Сафіна.

У фонді Ахметова відзначили, що 2013 рік було оголошено в Україні Роком дитячої творчості. Завдання організаторів і партнерів конкурсу «Дитяча Нова хвиля» - сприяти творчому зростанню юних дарувань, допомагати у розвитку творчої індивідуальності, привертати увагу державних, громадських і комерційних організацій різних країн до талановитих дітей і підлітків.

У фонді «Розвиток України» також підкреслили, що «Дитяча Нова хвиля» проходить за підтримки Президента України Віктора Януковича.