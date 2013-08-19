Скільки триватиме літо в Україні
11:26, 19 серпня 2013Країна
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Оксамитовий сезон затягнеться
За прогнозами синоптиків, до середини осені - тепло і сонячно, а потім похолодає до +10.
На цьому тижні, за прогнозами Укргідрометцентру, буде ще жарко (вдень до +32 в центрі, на сході і півдні, і до +28-29 на півночі і заході). Але вже до вихідних стане прохолодніше. Вдень обіцяють +19-24 скрізь, крім півночі та півдня (там буде +22-27). Вночі - +14-19. У центрі, на півдні та на сході останні дні місяця видадуться дощовими, а на заході грози і зливи обіцяють на весь останній тиждень літа. У вересні погода буде теплою і сонячною (вдень - +19-23, вночі +13-16). На півночі другий тиждень вересня за прогнозами буде дощовою (вдень похолоднішає до +13-16).
Як розповів «Сегодня» народний синоптик Валерій Некрасов, осінь розпочнеться в середині жовтня: «Це останні дні спеки: африканське пекло закінчиться вже через кілька днів. Але літо затягнеться аж до половини жовтня. Вересень буде чудовий - +23-24, сонячний, оксамитовий, майже без дощів, будуть тільки короткочасні. Ідеально, щоб їхати відпочивати на море. У першій половині жовтня - теж ще буде тепло, але вже, звичайно, прохолодніше, +20-22. А з середини місяця різко похолоднішає, відразу до +10, підуть холодні дощі. У середині листопада будуть заморозки, листопад буде також дуже холодним і дощовим. Зима почнеться чітко за розкладом: 1-2 грудня. Вже 4-го грудня піде мокрий сніг і буде обледеніння».
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