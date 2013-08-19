Скільки триватиме літо в Україні

За прогнозами синоптиків, до середини осені - тепло і сонячно, а потім похолодає до +10.

На цьому тижні, за прогнозами Укргідрометцентру, буде ще жарко (вдень до +32 в центрі, на сході і півдні, і до +28-29 на півночі і заході). Але вже до вихідних стане прохолодніше. Вдень обіцяють +19-24 скрізь, крім півночі та півдня (там буде +22-27). Вночі - +14-19. У центрі, на півдні та на сході останні дні місяця видадуться дощовими, а на заході грози і зливи обіцяють на весь останній тиждень літа. У вересні погода буде теплою і сонячною (вдень - +19-23, вночі +13-16). На півночі другий тиждень вересня за прогнозами буде дощовою (вдень похолоднішає до +13-16).