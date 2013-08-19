Про що попереджає лицевий тик

Сімейний лікар вищої категорії "Медичного центру на Леонтіївському" Валентин Федосов розповідає, як впоратися з неврологічними проблемами типу лицевого тику.

"Лицевий тик (есенційний блефароспазм) належить до неврологічних захворювань, хоча справжнє походження його невідоме. При цьому захворюванні розвивається швидке двостороннє миготіння очей, тому вважається, що, швидше за все, уражається центральний нерв, а не периферичний. Причинами можуть бути ураження лицевого нерва, а також стовбура мозку, підкіркових вузлів, кори великих півкуль. Крім того, лицевий тик виникає і через вікові зміни в нервово-м`язовому апараті повік.

Тик зазвичай починається з легких сіпань, що поступово переходять у контрактури і спазми м`язів верхньої частини обличчя. Провокують есенційний блефароспазм стреси, яскраве світло, зорове навантаження. В особливо важких випадках хворий може практично осліпнути.

Зустрічається спазм однієї половини обличчя, для якого характерні сильні гротескні скорочення мімічних м`язів. Лицева міокімія - червоподібний рух среднелицевих м`язів - найчастіше пов`язана з розсіяним склерозом або злоякісним новоутворенням стовбура головного мозку.

Ледь помітне посмикування однієї або двох лицевих м`язів називається сегментарною фасцікуляцією. Все починається з легкого тремтіння шкіри щоки або навколо очей, потім ділянка ураження збільшується аж до настання паралічу. У даному випадку єдино можливий метод лікування - хірургічне втручання.

Взагалі ж для позбавлення лицевого тика застосовуються засоби, що впливають на основне захворювання, електролікування, ін`єкції модифікованого ботулінічного токсину в круговий м`яз рота, резекцію нервових відгалужень і / або кругового м`язу очей. Досить ефективно голковколювання ".