У США жорстоко знущалися над усиновленими з України дітьми

Міністерство закордонних справ України на даний момент перевіряє інформацію щодо жорстокого поводження з усиновленими з України дітьми в США.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що в американському штаті Джорджія узято під варту 37-річного Льва Дзюбу і його сестер - 21-річну Аліну Дзюбу і 26-річну Наталію Меллон за звинуваченням у жорстокому поводженні з трьома усиновленими з України дітьми - восьмирічною дівчинкою і хлопчиками 10 і 15 років.

Як пише «Комсомольская правда в Украине» (№182 від 19 серпня), українець за походженням, Дзюба приїхав до Америки 12 років тому разом з дружиною Ларисою.

У місті Коньєрс подружжя заснувало фірму з установки кондиціонерів і опалювальних систем, виховувало спільного сина. Три роки тому вони ухвалили рішення узяти у сім`ю ще трьох дітей-сиріт.

У серпні минулого року Лариса Дзюба померла від раку, і її чоловік не зміг впоратися з бізнесом і великою сім`єю, тому запросив до себе сестер, щоб доглядали за дітьми.

Після цього сусіди стали помічати, що діти не виходять на двір і не виглядають з вікон. Коли пройшло понад два місяці, сусіди зателефонувати до місцевого управління у справах сім`ї і дітей.

Коли співробітники управління прийшли до будинку, Аліна Дзюба не пустила нікого всередину. Увечері чиновники повернулися з поліцією. «Я не хотів би вдаватися у деталі того, що ми виявили в будинку. Можу тільки сказати, що приміщення було обладнане так, як ніби господарі занадто піклуються про безпеку», - сказав шериф округу Рокдейл Ерік Льоветт.

У свою чергу, американські ЗМІ пишуть, що вікна у спальнях дітей були забиті, двері міцно замкнені. З кімнати батько і тітки дозволяли їм виходити тільки у ванну. Сестри і брати ні з ким не спілкувалися, навіть один з одним. А 15-річного підлітка нібито навіть було прив`язано до ліжка кабелем.

Зараз діти передані до органу опіки і піклування, а їх «тюремників» судитимуть за жорстоке поводження з дітьми і насильницьке утримання їх в неволі, пише видання.

Водночас, за словами жінки, яка стверджує, що знає цю сім`ю, діти були дуже проблемними в поведінці, через що не могли відвідувати школу і перебували на домашньому навчанні.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого 2013 року стало відомо, що у 2011 році в США усиновлювач застрелив 13-річного хлопчика з України.

За даними прес-служби Президента, минулого року громадяни США усиновили 480 українських дітей, кожну четверту дитину з особливими потребами, тобто це діти-інваліди. Віком до п`яти років американськими сім`ями усиновлено 96 дітей, з яких 18 належать до сімейних груп (мають старших братів або сестер), а 78 є дітьми-інвалідами.