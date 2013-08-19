Завтра в Україні + 34°

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень у Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози, подекуди шквали 15-20 м/с.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, на півдні 16-21°, в Криму до 24°; вдень 27-32°, у південній частині та на Закарпатті до 34°.

У Києві та області у вівторок - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 27-32°, у Києві вночі 14-16°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.