Держветфітослужба чергуватиме цілодобово

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба здійснюватиме цілодобовий контроль за продажем, зберіганням і приготуванням їжі на Сорочинському ярмарку, який відбудеться 20-25 серпня в селі Великі Сорочинці (Полтавська область), повідомили УНІАН у прес-службі Держветфітослужби.

Згідно з прес-релізом, цього року близько 85 учасників Сорочинського ярмарку надаватимуть послуги у сфері харчування, при цьому, за попередніми підрахунками, їм доведеться нагодувати більш як 500 тис. гостей.

«Тому, щоб запобігти харчовим отруєнням або іншим захворюванням, Державна ветеринарна служба проводитиме контроль не тільки за реалізацією продукції, а й за її зберіганням і умовами приготування», - повідомила прес-служба.

Всім учасникам, які подали заявки на ярмаркування, відомство направило пам`ятки з вимогами щодо реалізації тварин, продуктів харчування і надання послуг у сфері громадського харчування. Крім того, учасникам повідомили, які страви заборонено продавати на ярмарку. Зокрема, цього року заборонено кремові кондитерські вироби з масляним і заварним кремом, молочні коктейлі, субпродуктові ковбасні вироби і сальтисон, відварне м`ясо і субпродукти, страви з рубаного м`яса, шаурма, м`ясні фарші та вироби з них, овочеві та м`ясні салати, гриби дикорослі свіжі.

Крім того, з метою забезпечення ефективного контролю за торгівлею на ярмарку буде забезпечено цілодобове чергування фахівців обласних державних установ ветеринарної медицини і відділу ветеринарної міліції УМВС України в Полтавській області. Також організована діяльність лабораторії ветсанекспертизи.

Як повідомляв УНІАН, національний Сорочинський ярмарок 2012 року відвідало більш як 600 тис. чоловік.

Сорочинський ярмарок - це найбільший в Україні ярмарково-виставковий захід. Його унікальність полягає в тому, що ярмарок зберігся з XVIII століття до наших днів. Він проводиться традиційно один раз на рік у передостанній тиждень серпня, на ярмарковій площі в 16,2 га просто неба в центрі села Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.