В Україні стартує комплекс заходів «Діти на дорозі!»

16:52, 19 серпня 2013
Країна
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З 20 серпня в Україні стартує комплекс профілактичних заходів «Увага! Діти на дорозі!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, щорічний «місячник безпеки» триватиме до 20 вересня.

У перші дні вересня інспектори ДАІ проведуть у школах уроки з правил безпечної поведінки на дорозі, чергуватимуть біля шкіл з метою контролю безпечного пересування дітей.

Крім того, для підготовки вулично-дорожньої мережі до нового навчального року, Державтоінспекція здійснить обстеження ділянок, що прилягають до територій дитячих та навчальних закладів, та якими проходять маршрути руху шкільних автобусів.

ДАІ України звертається до водіїв з проханням не забувати, що поведінка дитини на дорозі часто є непередбачуваною, тож слід бути особливо уважними до маленьких учасників дорожнього руху.

Також Державтоінспекція закликає батьків вкотре нагадати дітям основні правила безпечної поведінки на дорозі.

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