На занятті з фізпідготовки раптово помер курсант-прикордонник

У Національній академії прикордонних військ України на першому занятті з фізичної підготовки раптово помер курсант.

Під час розтину медики виявили серйозні патології в нирках і серці хлопця, повідомляє Gazeta.ua.

Під час бігу хлопцю раптово стало зле, він втратив свідомість і впав. На навчальному полігоні займалися першокурсники. За планом був біг з прискоренням.

На полігоні чергували військові медики. За хвилину вони були на місці, почали реанімувати курсанта, проте всі заходи та введення ліків не дали свого позитивного ефекту.

Каретою швидкої допомоги курсанта доставили в реанімаційне відділення міської лікарні. Протягом години лікарі боролися за його життя, але всі старання були марні. Хлопець помер.

Як зазначає видання, медики були шоковані, коли під час розтину тіла хлопця побачили серйозні патології внутрішніх органів, зокрема серця і нирок. Лікарі дивуються - пройти медичну комісію з такими вадами було неможливо, тому не виключають, що рідні загиблого заплатили за огляд, пише газета.

Не відомо, чи хтось понесе покарання за смерть хлопця, адже батьки одразу написали заяву, що не мають претензій ні до академії, ні до лікарні.

Після смерті хлопця в академії терміново почала роботу медична комісія. Здоров`я всіх першокурсників перевіряють заново, аби впевнитися, що представлені в академію довідки дійсно відповідають стану здоров`я хлопців.

gazeta.ua