Цього року збільшено фінансування на оздоровлення дітей

Цього року за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності було значно збільшено фінансування на відпочинок та оздоровлення дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про заявила керівник відомства Наталія Королевська за результатами наради керівників фондів соцстраху у прем’єр-міністра Миколи Азарова.

«Значним здобутком фонду є те, що цьогоріч збільшено фінансування оздоровлення дітей. Зокрема, правління фонду затвердило фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб на суму 386,2 млн грн. Це на 170,4 млн грн або 79% більше, ніж 2012 року», - сказала Королевська.

Вона повідомила, що, за оперативною інформацією, понад 236 тис. дітей вже оздоровилися або перебувають на оздоровленні за рахунок коштів фонду, з них 64 тис. дітей була оплачена повна вартість путівок.

За словами Королевської, за підтримки Мінсоцполітики як представника сторони держави, профспілок і роботодавців правлінням фонду прийнято рішення про зменшення розміру оплати за санаторно-курортне лікування для дорослого з дитиною та для дорослого з двома дітьми.

«Для лікування дитини і дорослого частка, яку вносить застрахована особа, тепер становить 10% від вартості путівки замість 15%, а на лікування двох дітей і дорослого – путівки надаються безкоштовно», - зазначила міністр.

Щодо санаторно-курортного лікування в цілому, то, за словами Королевської, цього року його фінансування зросло на 55,2%, що дасть змогу забезпечити такими путівками близько 300 тис. застрахованих осіб та членів їхніх сімей – на 59% більше, ніж у 2012 році.