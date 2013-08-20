При лікуванні герпесі слід уникати переохолоджень
Герпес - це вірусне захворювання
Герпес - це вірусне захворювання, що супроводжується характерними бульбашковими висипаннями на шкірі і слизових поверхнях. Для лікування герпесу варто знати кілька речей.
Герпес буває кількох видів. Лябіальний герпес проявляється на губах, генітальний - відповідно на слизових поверхнях статевих органів чоловіків і жінок, оперізуючий - по ходу міжреберних нервових волокон.
Приємна новина - домінуюча форма герпесу зазвичай не дає проявлятися іншим своїм «родичам». Тобто, якщо у вас губна форма - генітальна вам, швидше за все, не загрожує.
Вірус герпесу, потрапивши в організм людини, залишається там назавжди.
Велику частину часу герпес ніяк себе не виявляє.
Прояви вірусу герпесу можуть бути пов`язані зі стресом, падінням імунітету, алергічними реакціями та багатьом іншим.
Для лікування герпису дерматовенеролог Банна Наталія Василівна радить:
«Герпес розвивається на тлі дефіциту імунітету, але, що набагато важливіше, він сам є причиною істотного погіршення імунного статусу.
Фактично, герпес відноситься до збудників, що викликають вторинний імунодефіцит людини. Це відкриває ворота цілому ряду супутніх захворювань.
Тому - при будь-якому епізоді рецидиву герпесу необхідно використовувати препарати, що пригнічують активність цього вірусу».
Способи лікування герпесу:
Лікування герпесу - противірусні препарати, аналоги ділянки ДНК вірусу - ацикловір, валацикловір, пенцикловир. Ці речовини порушують цикл розвитку герпесу, тобто заважають йому розмножуватися.
Найбільш ефективно призначати цю групу препаратів одночасно: у вигляді мазі наноситься на висипання, і всередину у вигляді таблеток.
Лікування герпесу - імуноглобуліни проти вірусу простого герпесу допомагають організму справитися з рецидивом герпесу навіть при ослабленому імунітеті, тому що представляють із себе вже готові антитіла до даного збудника.
Крім того, імуноглобуліни можна призначати навіть вагітним і годуючим, на відміну від противірусних препаратів.
Лікування герпесу - рослинні збори, маточне молочко, інші стимулятори імунної системи також використовуються в лікуванні герпетичної інфекції.
Ні в якому разі не можна видавлювати герпетичні висипання - можна занести інфекцію, створити надалі косметичний дефект.
Лікування герпесу - варто уникати стресів. Герпес відноситься до вірусів, що живуть і що розповсюджується в нервовій тканині, тому надлишкові емоції, стреси можуть стати причиною невдалої боротьби з рецидивом герпесу.
На час лікування потрібно уникати перегріву, переохолодження.
При генітальної формі герпесу рекомендується утримання до повного зникнення проявів захворювання.