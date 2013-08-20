При лікуванні герпесі слід уникати переохолоджень

Герпес - це вірусне захворювання, що супроводжується характерними бульбашковими висипаннями на шкірі і слизових поверхнях. Для лікування герпесу варто знати кілька речей.

Герпес буває кількох видів. Лябіальний герпес проявляється на губах, генітальний - відповідно на слизових поверхнях статевих органів чоловіків і жінок, оперізуючий - по ходу міжреберних нервових волокон.

Приємна новина - домінуюча форма герпесу зазвичай не дає проявлятися іншим своїм «родичам». Тобто, якщо у вас губна форма - генітальна вам, швидше за все, не загрожує.

Вірус герпесу, потрапивши в організм людини, залишається там назавжди.

Велику частину часу герпес ніяк себе не виявляє.

Прояви вірусу герпесу можуть бути пов`язані зі стресом, падінням імунітету, алергічними реакціями та багатьом іншим.

Для лікування герпису дерматовенеролог Банна Наталія Василівна радить:

«Герпес розвивається на тлі дефіциту імунітету, але, що набагато важливіше, він сам є причиною істотного погіршення імунного статусу.

Фактично, герпес відноситься до збудників, що викликають вторинний імунодефіцит людини. Це відкриває ворота цілому ряду супутніх захворювань.

Тому - при будь-якому епізоді рецидиву герпесу необхідно використовувати препарати, що пригнічують активність цього вірусу».

Способи лікування герпесу:

Лікування герпесу - противірусні препарати, аналоги ділянки ДНК вірусу - ацикловір, валацикловір, пенцикловир. Ці речовини порушують цикл розвитку герпесу, тобто заважають йому розмножуватися.

Найбільш ефективно призначати цю групу препаратів одночасно: у вигляді мазі наноситься на висипання, і всередину у вигляді таблеток.

Лікування герпесу - імуноглобуліни проти вірусу простого герпесу допомагають організму справитися з рецидивом герпесу навіть при ослабленому імунітеті, тому що представляють із себе вже готові антитіла до даного збудника.

Крім того, імуноглобуліни можна призначати навіть вагітним і годуючим, на відміну від противірусних препаратів.

Лікування герпесу - рослинні збори, маточне молочко, інші стимулятори імунної системи також використовуються в лікуванні герпетичної інфекції.

Ні в якому разі не можна видавлювати герпетичні висипання - можна занести інфекцію, створити надалі косметичний дефект.

Лікування герпесу - варто уникати стресів. Герпес відноситься до вірусів, що живуть і що розповсюджується в нервовій тканині, тому надлишкові емоції, стреси можуть стати причиною невдалої боротьби з рецидивом герпесу.

На час лікування потрібно уникати перегріву, переохолодження.

При генітальної формі герпесу рекомендується утримання до повного зникнення проявів захворювання.

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