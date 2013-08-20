Завтра в Україні збережеться суха й тепла погода, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вітер буде північно-східний, у північній частині південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні місцями 20-23°; вдень 27-32°, на Прикарпатті 21-26°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 27-32°.

У столиці також без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

20 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-26°; в Дніпрі біля Києва - 23 °.