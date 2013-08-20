CКМ продав 100% акцій «Українського аптечного холдингу»

Закрито угоду з продажу 100% акцій «Українського аптечного холдингу» (мережі «Здравица» і «Добрі ліки», аптека «Центральна», регіональна оптова фармацевтична компанія А`СТА), що входив до Групи СКМ із вересня 2010 р, повідомляють у прес-службі Компанії СКМ

Сума й інші параметри угоди не розголошуються.

Довідка:

Компанія СКМ – професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, видобутку глин, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, машинобудуванні і транспортному бізнесі.





До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-Капітал, АСКА й АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, «Медіа Група Україна», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест» та інші.





Генеральний директор Компанії СКМ: Олег Миколайович Попов.





100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.