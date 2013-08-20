У США арештували сім’ю, яка усиновила українських дітей

Посольство України у США, Державний департамент і правоохоронні органи Сполучених Штатів підтвердили факт арешту родини Дзюбів за підозрою в жорстокому поводженні з усиновленими дітьми з України. Льва Дзюбу і його сестер Аліну Дзюбу й Наталі Меллон підозрюють у знущанні над усиновленими українськими дітьми. Про це повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.

«Американська сторона підтвердила факт арешту Льва Дзюби та його сестер, які проживали разом з усиновленими дітьми в одному будинку. Наявність або відсутність в їх діях складу злочину має встановити суд. Дітей передали під опіку соціальних служб штату Джорджія, де вони перебувають на цей момент й отримують всю необхідну допомогу», – повідомив Перебийніс.

Він додав, що жодних ушкоджень у дітей не виявлено, загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що родина Льва Дзюби три роки тому усиновила 8-річну дівчинку і двох хлопчиків 10 і 15 років.

Минулого літа дружина Льва Лариса Дзюба померла, її чоловік попросив сестер допомогти йому в догляді за дітьми.

Сусіди Дзюби звернулись у поліцію після того, як декілька місяців не бачили усиновлених дітей. Поліцейські встановили, що діти не були піддані фізичному насильству, проте їх не випускали з дому. Братів ізолювали від сестри і не дозволяли спілкуватися, повідомляли ЗМІ.