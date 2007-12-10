Пташиний грип передається від людини до людини

Експерти Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) допускають, що пташиний грип вже може передаватися від людини до людини, повідомило в п’ятницю, 7 грудня, агентство France Press з посиланням на заяву представника ВООЗ Джона Рейнфорда.

Вчені дійшли до такого висновку після того, як у китайській провінції Цзянсу на сході країни пташиним грипом заразилися два члени однієї сім’ї. Спочатку захворів 24-річний чоловік, який помер 2 грудня. Вслід за ним захворів його батько.

Рейнфорд висунув три версії того, що трапилося: обидва чоловіка могли заразитися від однієї тварини; вірус передався від одного чоловіка до іншого; вони заразилися від різних тварин.

Представник ВООЗ додав, що випадки, коли вірус пташиного грипу передавався від людини до людини, вкрай рідкісні. Всього зареєстровано три таких випадки: в Індонезії, Камбоджі та В’єтнамі. Зазвичай він передається між птахами, а людина ризикує захворіти, з’ївши заражене м’ясо. Проте вчені побоюються мутації вірусу і появи штаму, який передаватиметься від людини до людини.

Вперше пташиний грип у людини був виявлений у 2003 році і був викликаний вірусом H5n1, що охопив до теперішнього часу 60 країн, зокрема В’єтнам, КНР, Індонезію, Камбоджі, Таїланд.

З початку 2003 року, за даними ВООЗ, пташиним грипом у світі захворіло 328 людей, з них 200 померло. Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Індонезії - 91 людина.

korrespondent