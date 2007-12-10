У Хмельницькому практично всі іграшки небезпечні для дітей

Скандал у Хмельницькому. Практично всі іграшки, які перевірило в торговій мережі Управління захисту прав споживачів, небезпечні для дітей. Місцеві підприємці продають несертифікований товар. Погравши з шкідливим ведмедиком чи машиною, малюк може захворіти на алергію або мати проблеми зі шлунком, нирками, печінкою та імунною системою. У решті українських міст ситуація не краща.

Майже всі іграшки, що продають на хмельницьких ринках, небезпечні для дітей. Вони не мають сертифікатів, гігієнічних висновків та посвідчень якості. Дитячі товари виготовляють з недозволених матеріалів. Іграшки містять велику кількість фталатів, які не виводяться з організму і спричиняють хронічні хвороби нирок, печінки, репродуктивної системи та раку. Купуючи яскраві та гарні забавки, батьки часто про це не згадують.

Василь, покупець: "Часто купляю на базарах, а де ж купляєш... Не перевіряв їх, ми вже привикші до цього, що вже так береш. Ну, я дивлюся, що воно не повинно бути поганим для дитини".

В управлінні захисту прав споживачів кажуть: треба вимагати сертифікаційні документи. Продавець зобов’язаний їх показувати. А на кожній іграшці має бути вікове застереження українською мовою.

Іграшки продаються забруднені, може бути пом‘ята упаковка, на пакувальній тарі неможливо встановити виробника, немає ніякої інформації про назву іграшки, про нормативний документ, згідно якого виготовлена іграшка, немає дати виготовлення. Жодного документа в продавців про якість дитячої продукції. Такий результат кількох рейдів експертів та знімальної групи "Фактів".

Продавець: "Я не знав, що має бути сертифікат якості".

За два тижні перевірок представники санстанції виписали 13 штрафів та ухвалили 8 постанов про заборону реалізації іграшок. Та їх могло бути і більше.

Микола Габрикевич, заступник головного державного санітарного лікаря Хмельницької області: "Коли працівники наші проводять рейд і йдуть на ринок і тільки вони починають працювати, так зразу на кінець ринку передається сигнал і фактично всі ті кіоски, які торгують дитячими іграшками закриваються".

Мала кількість фахівців та недосконале законодавство не дають змоги перевіряти частіше одного разу на рік. Підприємцям простіше сплатити штраф 170 гривень і далі наживатися на дитячому здоров‘ї.

ICTV