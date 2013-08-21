Держветфітослужба призупинила експорт курятини

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України додатково перевірятиме українських виробників м`яса птиці з метою відновлення поставок даної продукції до Казахстану, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«На даний момент Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України припинила експорт продукції ПрАТ «Миронівська птахофабрика» до Казахстану. Буде проведено розслідування для з`ясування обставин», - зазначається у прес-релізі.

Згідно з повідомленням, ймовірно, під час транспортування або розмитнювання було порушено цілісність упаковки продукції або ж було порушено температурний режим при транспортуванні по території Казахстану.

Також у Мінагропроді відзначили, що вся продукція українських птахофабрик, перш ніж потрапити на ринки інших країн, проходить суворий ветеринарний і фітосанітарний контроль в Україні.

«Відповідні сертифіковані лабораторії перевірили усі партії м`яса птахи, які поставлялися до Казахстану», - зазначається у повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Казахстан тимчасово заборонив ввезення м`яса птиці виробництва українського підприємства «Миронівська птахофабрика» через виявлення низки порушень.

Крім того, у вівторок, 20 серпня, Казахстан увів посилений лабораторний контроль продукції трьох українських постачальників м`яса птиці: компаній «Миронівська птахофабрика», «Агромарс ексім» і «Тавр Плюс». Міністерство сільського господарства Казахстану встановило, що імпортна птиця не відповідає вимогам технічного регламенту у частині маркування: відсутність інформації державною мовою, її невідповідність основній інформації мовою країни виробника, не вказано дату виробництва і терміни зберігання.