Лимон - найкращі ліки при хворобах серця

11:17, 10 грудня 2007
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...соком лікують хвороби рота і горла

Лікувальне застосування лимона

* Визначний лікар Авіценна (Абу Алі ібн Сина) вважав лимон найкращими ліками при хворобах серця.

* Шкірку лимона, зварену на цукрі, використовують для поліпшення травлення.

* У народі вважається, що для поліпшення слуху щодня потрібно з`їдати по чверті лимона зі шкіркою.

* Слід знати, що лікувальні властивості лимона повною мірою виявляються тільки у зрілих плодів, але що не перезріли. Недостиглі лимони можна зробити ще кориснішими, вживаючи їх із медом.

* Лимон - цінне джерело вітамінів. Лимонним соком лікують авітамінози С і В, цингу, кровоточивість ясен і стоматит.

* Навесні при нестачі вітамінів рекомендується випивати на ніч 1 склянку гарячої води із соком 1 лимона і 1-2 чайних ложки меду.

* Підвищує працездатність організму, знижує стомлюваність і полегшує лікування багатьох хвороб сумісна дія вітамінів С і Р, що містяться в лимоні.

* Із давніх-давен вважалося, що плід лимона «знищує наслідки надмірного вживання вина».

* Тонізуючу дію має суміш лимонного соку (1 чайна ложка), рослинного масла (1 столова ложка) і меду (1 чайна ложка), пити натщесерце.

* Зосередитися і поліпшити настрій, подолати нерішучість допомагає ефірне масло лимона.

* Для полегшення при мігрені прикладають до скронь свіжу цедру внутрішнім боком. Коли почне дуже пекти, цедру забирають, до цього моменту зазвичай проходить і головний біль.

* В ароматерапії при головному болі рекомендується розтирати лоб, скроні і потилицю розведеним ефірним маслом лимона. Можна накласти на голову холодний компрес із цим маслом.

* Вважається, що ефірне масло лимона ефективно запобігає цирозу печінки.

* При гострому печінковому приступі, при виразці шлунку полегшують теплі (але не гарячі) компреси з ефірним маслом лимона.

* При простудах і захворюваннях органів дихання, при спразі і лихоманці чай з лимоном - прекрасний напій.

* Знижує жар проста вода з лимонним соком.

* При запальних захворюваннях слизистих оболонок рота і глотки користуються полосканнями з розведеного соку.

* При ангіні полощуть горло нерозбавленим соком. Рекомендують також ефективніший засіб: вичавлюють сік із декількох лимонів у невелику каструлю і обережно підігрівають на повільному вогні, не доводячи до кипіння. Додають 1 столову ложку меду або патоки і помішують, поки не розчиниться. Проціджують відвар і вживають теплим по 2 столових ложки, перед тим 2 хвилини полощуть ним горло. Протягом години після прийому відвару потрібно утриматися від іншого пиття.

* Лимони широко вживають як профілактичний і лікувальний засіб при атеросклерозі.

Калій, цитрин і аскорбінова кислота, що містяться в лимонах, укріплюють стінки кровоносних судин, підвищують їх еластичність і беруть активну участь в окислювально-відновних процесах.

Лимон входить до багатьох рецептів лікування атеросклерозу, наприклад: змішують сік 0,5 лимона з 150 г кип`яченої води, додають 1 чайну ложку меду і щодня випивають всю порцію на ніч.

* У Болгарії і Туреччині широко поширений східний «еліксир молодості»: змішують лимонний сік, мед і соняшникову олію в співвідношенні 2:4:1. Приймають натщесерце по 1 чайній ложці.

* При атеросклерозі відомий рецепт застосування лимона з часником: змішують подрібнені на терці 1 лимон і 1 головку часнику, заливають суміш 1 л кип`ятку. Настоюють у закритому посуді 2 доби.

Вживають по 1 столовій ложці 3 рази на день.

* При кровотечі з носа радять нанести краплю ефірного масла лимона на ватяний тампон і ввести його в ніздрю, що кровоточить. Можна розвести в 1 склянці холодної кип`яченої води сік із чверті лимона, втягнути рідину в ніс і затримати її там хвилин на 5, затиснувши ніздрі пальцями.

* Лимонна кислота перешкоджає здатності крові  згущуватися і утворенню тромбів.

* Ефірне масло лимона нормалізує підвищений тиск.

* При порушеннях мінерального обміну і відкладенні солей, при радикуліті, ревматизмі і подагрі, при серцевих набряках, водянці і сечокам`яній хворобі використовують лимони.

* Лимоном лікують аменорею і опускання матки.

* Широко застосовують лимони для зняття токсикозу у вагітних жінок.

* Лимонний сік ефективно заспокоює при статевому збудженні.

* При венеричних захворюваннях допомагають часті спринцювання з ефірним маслом лимона, що має антибактеріальну і дезинфікуючу дію.

* Сік лимона використовують для змазування повік при трахомі.

Зрізають верхівку лимона і вичавлюють 20 крапель соку, мочать у сік вату, намотану на сірник, і змащують повіки зовні 1 раз на день протягом 2 днів; на третій день починають змащувати зовнішню і внутрішню поверхню повіки.

Курс лікування -1 тиждень.

* Лимонним соком лікують хвороби рота і горла.

* Ефірне масло лимона - прекрасний засіб для дезинфекції повітря в дитячих приміщеннях. Воно знищує бактерії, ефективне проти вірусів і грибкової інфекції, зменшує небезпеку зараження.

* Вершкове масло з лимоном і медом стимулює білі кров`яні тільця в боротьбі з інфекцією: 1 лимон опускають на хвилину в кип`яток, потім пропускають із цедрою через м`ясорубку, додають 100 г вершкового масла і 2 столових ложки меду. Вживають по 6-8 разів на день, намазуючи на шматочок чорного хліба.

УВАГА!

• Лимони можуть подразнювати слизисту оболонку шлунку і кишечнику, а також нирки. Тому їх не рекомендують при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, при ентеритах, коліті і загостреннях запальних захворювань кишечнику, а також при холециститі, гепатиті і гострому нефриті.

• При гострому гастроентероколіті дозволяється чай із невеликою кількістю лимона.

• У деяких людей ефірне масло лимона може викликати подразнення шкіри. Перш ніж вживати це масло, перевірте його дію на тильній стороні руки.

supercook

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