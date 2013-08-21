Українцям хочуть скоротити робочий день на 2 години

Народні депутати від «Батьківщини» запропонували парламентарям скоротити робочий день до 38 годин на тиждень

Як повідомили «Коментарям» у партії «Батьківщина», відповідний законопроект зареєстрували народні депутати від цієї політсили Олександр Турчинов та Андрій Павловський.

«Цей законопроект є відповіддю опозиції на ініціативи олігархів, які давно лобіюють збільшення робочого тижня з 40 до 48 годин. Ми цього не дозволимо. Європейський стандарт тривалості робочого тижня - 36-38 годин», - прокоментував документ Павловський.

За його словами, роботодавцям «слід дотримуватися норм, прийнятих у цивілізованому світі, і поважати право на відпочинок працюючої людини».

«Не може існувати і ситуація, коли робочий день починається, як кажуть, біля верстата. Спочатку люди їдуть на роботу в задушливому, переповненому громадському транспорті. У години пік на дорогах затори. Все це займає час і втомлює. При розрахунку норми тривалості робочого часу слід врахувати потребу трудящих відпочити від такого навантаження», - підкреслив Павловський.