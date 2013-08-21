Як розшифрувати результати гінекологічних аналізів

Отже, в Україні існує декілька типів гінекологічних мазків: мазок, який досліджує флору піхви; мазок на стерильність, тобто на чистоту піхви; мазок на цитологію, або ПАП тест.

По черзі розберемося, що означає кожен з них.

- Мазок, який досліджує флору піхви.

У нормі 95% мешканців піхви у здорової жінки це молочнокислі бактерії (лактобактерії), їх також називають паличками Додерлейна.

Лактобактерії подкисляют середовище в піхві, що заважає жити і розвиватися багатьом хвороботворним бактеріям і деякій кількості грибків.

Крім лактобактерій в результатах аналізів здорової жінки може бути цілий ряд безпечних мікроорганізмів: G. Vaginalis, Peptococcus, біфідобактерії, клостридії, бактеріоіди, уреаплазма і багато іншого.

Всіх їх перерахувати складно, запам`ятати ще складніше, а прочитати лікарський почерк практично неможливо.

Запам`ятайте декілька простих принципів:

1) Важливо, щоб лактобактерій було більше ніж інших.

2) Якщо лікар вказує вам на необхідність лікування від того чи іншого мікроорганізму, уточніть, чи відноситься він до патогенних, тобто хвороботворних.

Багато хто з мешканців піхви при зниженні імунітету, зміну гормонального фону, стресах можуть починати вести себе агресивно і викликати запальний процес.

Їх називають умовно-патогенними.

3) Лікуватися від умовно-патогенних мікроорганізмів потрібно тільки при явних симптомах запалення: біль , виділення з піхви, свербіж.

4) Слиз і лейкоцити - бувають в аналізах здорової жінки.

5) Якщо лейкоцитів багато - це симптом запального процесу.

6) Еритроцити бувають після місячних, або у випадку кровотечі.

7) Будь-яка кровотеча, крім менструального, вимагає госпіталізації, тому що зазвичай вона є симптомом досить грізних захворювань.

- Якщо збудника в мазку не побачили, існує ще один поширений метод - полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР).

Пошук відбувається за заданими фрагментами ДНК збудника.

Завдяки цьому методу діагностують хламідіоз, гонорею, микоплазменную інфекцію та багато інших хвороб.

ПЛР - точний метод, який визначає наявність того чи іншого збудника практично з 100% вірогідністю, поставтеся до нього серйозно.

- Мазок на стерильність, тобто на чистоту піхви

Потрібен для того, щоб зрозуміти загальну ситуацію.

Існують чотири групи чистоти мазка:

1) Середовище кисле (pH 4,0 - 4,5), багато лактобактерій. Це - ідеальна ситуація.

2) Середовище кисле (рН 4,5 - 5,0), крім лактобактерій спостерігаються інші мікроорганізми. Друга ступінь чистоти вважається нормальною для здорової жінки, яка живе статевим життям.

3) Середовище слабокисле або лужне (рН 5,0 -7,0), молочнокислих бактерій мало, маса потрібних і непотрібних бактерій, клітини епітелію.

Це ситуація захворювання, або стану перед захворюванням. Навіть якщо ніякої небезпечної інфекції в середовищі піхви немає, дисбактеріоз вже розвинувся.

4) Середовище піхви лужне (рН 7,0 - 7,5), молочнокислі бактерії загинули, багато лейкоцитів та небезпечних збудників.

Останні дві групи чистоти є підставою для аналізу ПЛР, бактеріоскопії і призначення медикаментозного лікування.

- Мазок на цитологію, або ПАП тест. Визначає атипові (змінені) клітини

Цей аналіз потрібно проходити раз на рік після тридцяти років.

Мета - рання діагностика онкологічних захворювань і передракових станів.

Що може виявити цей аналіз:

Дисплазію (порушення структури) шийки матки.

Залежно від рівня ураження атиповими клітинами існує три ступені дисплазії.

Дисплазія третього ступеня означає, що всі шари епітелію шийки матки вражені атиповими клітинами. Це стан передраку.

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