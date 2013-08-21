Інформація щодо серозного менінгіту у регіонах України

Як повідомили УНІАН у Державній санітарно-епідеміологічній службі України, у Львівській області, з початку липня цього року станом на 20 серпня 2013 року у різних районах та населених пунктах регіону було зареєстровано 107 хворих, у т.ч. 59 дітей, віком до 17 років, з клінічно встановленим діагнозом “серозний менінгіт” або з підозрою на серозний менінгіт.

Станом на 20 серпня 2013 року на стаціонарному лікуванні перебуває 34 особи, з них — 20 дітей. Перебіг захворювання легкий та середньої важкості. Хворим надається необхідна медична допомога.

За попередніми результатами проведеного епідрозслідування, спільного фактору передачі збудника інфекції не встановлено. Всі випадки захворювань спорадичні, не пов’язані між собою, лабораторно не підтверджені.

Найвищий рівень захворюваності має місце у місті Львові, де з початку липня зареєстровано 32 випадки захворювань з клінічно встановленим діагнозом у хворих “серозний менінгіт” або з підозрою на серозний менінгіт та у Бузькому районі, де з початку липня зареєстровано 26 випадків захворювань з клінічно встановленим діагнозом у хворих “серозний менінгіт” або з підозрою на серозний менінгіт.

З метою ідентифікації збудника (виключення чи підтвердження діагнозу), матеріал від хворих направлено до вірусологічної лабораторії ДЗ “Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України”.

За інформацією Головного управління Держсанепідслужби у Житомирський області станом на 20 серпня 2013 року нових випадків захворювань серед людей на “серозний менінгіт” не зареєстровано. Усіх хворих, з підозрою на “серозний менінгіт”, у задовільному стані виписано зі стаціонару.

Встановлено, що всі випадки захворювань були спорадичними, не пов’язаними між собою, лабораторно не підтвердженими. Хворі за межі країни не виїжджали, дитячі навчальні та оздоровчі заклади не відвідували.

З метою ідентифікації збудника, матеріал від хворих направлено до вірусологічної лабораторії ДЗ “Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України”.