Як правильно вибрати кавун і диню

Серпень - час динь і кавунів, а це одна з найбільш корисних літніх ласощів.

Колись лікарі використовували їх як медичний засіб: наприклад, Авіценна лікував своїх пацієнтів від застуди та подагри динним насінням і корками, також динну м`якоть рекомендували при запорах, геморої, захворюваннях печінки і сечового міхура. Сучасні медики рекомендують диню для профілактики атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Що стосується кавуна, то він на 90% кавун складається з води, завдяки чому кавунова дієта не тільки допомагає скинути зайву вагу, але ще й вимиває з організму токсини.

Головне при покупці кавунів і динь - вміння їх правильно вибирати. Дині часто вибирають по запаху - якщо від плоду виходить трав`янистий аромат, то він ще не дозрів. У хорошої дині повинна бути пружна шкурка. Якщо шкірка м`яка, плід зыпсувався. Особлива увага хвостику. Якщо він засох, диня повністю дозріла. У цьому можна переконатися, поплескавши її по боку: якщо звук глухий, диня стигла.

При виборі кавуна - свої хитрощі. По-перше, стиглий кавун завжди легкий для свого розміру. По-друге, у хорошого кавуна світлі і темні смуги виглядають особливо контрастними, а на шкурі легко залишається слід, якщо провести по ній нігтем. По-третє, якщо кавун дійсно достиг, то при стисненні він видасть глухий тріск.