Як вилікувати дитину від сколіозу

Британець, 14-річний Харві Легг, за одну ніч став вищий на 12,7 см після операції на спині. Хлопчик мав важку форму сколіозу. Його хребет викривився на 90 градусів. Хвороба загрожувала життю, бо хребет тиснув на легені і стравохід. Було важко дихати, болів шлунок. Хірурги дитячої лікарні Шеффілду оперували хворого 8 годин. Виправили кут нахилу хребта з 90 до 20 градусів. З двох сторін хребта лікарі поставили титанові стержні. Зараз хлопчик має такий самий зріст, як однолітки. Згодом повернеться до навчання у школі.

"Хлопчик не виріс, але зріст його змінився, бо випрямили хребет, - коментує випадок 40-річна Валерія Горелик, дитячий травматолог-ортопед і хірург, кандидат медичних наук, - Наприклад, якщо взяти металевий дріт і скласти його англійською буквою S, довжина його буде, скажімо, 4 сантиметри. А якщо випрямите його — виявиться, що дріт — довжиною 8 сантиметрів. За таким принципом виправляють хребет під час операції.

Діти ростуть, поки є росткові зони. У дівчат вони закриваються у 17-18, у хлопчиків — до 25 років. В цей час можна лікувати сколіоз найефективніше, - пояснює лікар.

"Від сколіозу немає таблеток, які випив — і відразу здоровий. При найлегшій формі сколіозу треба пройти багато процедур лікування. Приміром, масажу. Скільки саме — має визначити лише лікар після детального обстеження.

Щоб вилікувати дитину від сколіозу, треба багато уваги приділити організації робочого місця, радить лікар. Бо за підготовкою домашніх завдань школярі проводять багато часу. Це сильно впливає на розвиток сколіозу. Треба привчити дитину тримати рівну поставу, навіть коли на чомусь сильно зосереджена.

"Допоможуть дітям і ортопедичні рюкзаки, коректори постави. Нині існує великий вибір цих засобів. Корисні спортивні секції. Важливу роль відіграють лікувальна фізкультура, контрастний душ. Також часто проводять електростимуляцію м`язів. Словом, треба робити все, аби хвороба не продовжила розвиватися до важких стадій. Коли сколіоз вже запущений, допоможуть корсети Шино, підводна витяжка, а в крайніх випадках — лише складна операція".

gazeta.ua