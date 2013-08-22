У яких випадках слід видаляти гланди

Бути чи не бути гландам - питання, яке доводиться вирішувати кожній людині хоча б раз у житті.

Гланди (піднебінні мигдалини) в організмі є бар`єром для інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

Втрата гланд призводить до різкого зниження захисту організму від збудників, що вражають дихальну систему.

Тобто, після видалення гланд ГРВІ, бронхіти і пневмонія будуть аплодувати вам стоячи, тому що потрапити і розвинутися в організм збудникам буде набагато простіше.

З іншого боку, якщо гланди тотально заражені і зруйновані інфекцією, то ніякої користі вам вони не принесуть, а будуть розсадником всіляких неприємностей.

Є ряд офіційних свідчень до тонзилектомії - операції з видалення піднебінних мигдалин

- Часто-рецидивуючий або хронічний тонзиліт, тобто постійне запалення гланд.

Часто - значить щомісяця або постійно. Зазвичай це пов`язано з тим, що гланди перетворилися на зручний резервуар для шкідливих бактерій.

Сам по собі хронічний тонзиліт не є абсолютним показанням до видалення гланд. Важливо розібратися, чи працюють гланди як орган імунної системи, або вже представляють із себе небезпечний для здоров`я джерело інфекції.

- Хронічний тонзиліт, що протікає настільки важко, що це може призвести до серцево-судинних, нирковим і інших ускладнень. Пов`язано це, як правило, з алергією на того збудника, який оселився в гландах.

У даному випадку - різати доведеться, тому що дружба з таким збудником може призвести до довічних важких захворювань, наприклад до ревматоїдного артриту або ревматизму.

- Проблеми з диханням або ковтанням, викликані розрослися мигдалинами.

Апное (порушення дихання) призводить, у свою чергу, до нестачі кисню в життєво важливих органах і тканинах.

В основному страждає мозок, що проявляється погіршенням пам`яті, головними болями і раннім старінням структур мозку. Внаслідок порушення кровопостачання різко зростає частота інсультів.

З боку серця - поступово розвивається біль в серці, порушується кровообіг, збільшується ймовірність інфаркту.

- Гнійні ускладнення тонзиліту (флегмони, абсцеси).

Якщо почався гнійний процес - оперувати треба терміново. Зазвичай паралельно лікар призначає серйозні хірургічні антибіотики.

Ситуація дуже небезпечна, погоджуйтеся відразу, тому гнійний процес розвивається швидко і може бути смертельно небезпечний.

Існують також і протипоказання до видалення гланд, які ви обов`язково повинні знати і повідомити лікаря:

- Хвороби крові (лейкози, гемофілія). У цьому випадку протипоказані будь оперативні втручання, окрім лікування гнійних ускладнень

- Індивідуальні особливості розвитку судин глотки.

Не турбуйтеся. Якщо у вас є значні розширення судин глотки, вам про це скажуть.

- Психічні захворювання. Операцію таким хворим роблять за життєвими показаннями.

- Відкрита форма туберкульозу. Туберкульоз може бути всього - глотки, очей, шкіри. Тому при активному перебігу захворювання гланди не чіпають, щоб не викликати зараження.

- Важкий цукровий діабет та інші хронічні захворювання у стадії загострення. Жоден нормальний лікар в цей період оперувати нікого не стане.

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