У яких випадках слід видаляти гланди
Якщо гланди тотально заражені
Бути чи не бути гландам - питання, яке доводиться вирішувати кожній людині хоча б раз у житті.
Гланди (піднебінні мигдалини) в організмі є бар`єром для інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом.
Втрата гланд призводить до різкого зниження захисту організму від збудників, що вражають дихальну систему.
Тобто, після видалення гланд ГРВІ, бронхіти і пневмонія будуть аплодувати вам стоячи, тому що потрапити і розвинутися в організм збудникам буде набагато простіше.
З іншого боку, якщо гланди тотально заражені і зруйновані інфекцією, то ніякої користі вам вони не принесуть, а будуть розсадником всіляких неприємностей.
Є ряд офіційних свідчень до тонзилектомії - операції з видалення піднебінних мигдалин
- Часто-рецидивуючий або хронічний тонзиліт, тобто постійне запалення гланд.
Часто - значить щомісяця або постійно. Зазвичай це пов`язано з тим, що гланди перетворилися на зручний резервуар для шкідливих бактерій.
Сам по собі хронічний тонзиліт не є абсолютним показанням до видалення гланд. Важливо розібратися, чи працюють гланди як орган імунної системи, або вже представляють із себе небезпечний для здоров`я джерело інфекції.
- Хронічний тонзиліт, що протікає настільки важко, що це може призвести до серцево-судинних, нирковим і інших ускладнень. Пов`язано це, як правило, з алергією на того збудника, який оселився в гландах.
У даному випадку - різати доведеться, тому що дружба з таким збудником може призвести до довічних важких захворювань, наприклад до ревматоїдного артриту або ревматизму.
- Проблеми з диханням або ковтанням, викликані розрослися мигдалинами.
Апное (порушення дихання) призводить, у свою чергу, до нестачі кисню в життєво важливих органах і тканинах.
В основному страждає мозок, що проявляється погіршенням пам`яті, головними болями і раннім старінням структур мозку. Внаслідок порушення кровопостачання різко зростає частота інсультів.
З боку серця - поступово розвивається біль в серці, порушується кровообіг, збільшується ймовірність інфаркту.
- Гнійні ускладнення тонзиліту (флегмони, абсцеси).
Якщо почався гнійний процес - оперувати треба терміново. Зазвичай паралельно лікар призначає серйозні хірургічні антибіотики.
Ситуація дуже небезпечна, погоджуйтеся відразу, тому гнійний процес розвивається швидко і може бути смертельно небезпечний.
Існують також і протипоказання до видалення гланд, які ви обов`язково повинні знати і повідомити лікаря:
- Хвороби крові (лейкози, гемофілія). У цьому випадку протипоказані будь оперативні втручання, окрім лікування гнійних ускладнень
- Індивідуальні особливості розвитку судин глотки.
Не турбуйтеся. Якщо у вас є значні розширення судин глотки, вам про це скажуть.
- Психічні захворювання. Операцію таким хворим роблять за життєвими показаннями.
- Відкрита форма туберкульозу. Туберкульоз може бути всього - глотки, очей, шкіри. Тому при активному перебігу захворювання гланди не чіпають, щоб не викликати зараження.
- Важкий цукровий діабет та інші хронічні захворювання у стадії загострення. Жоден нормальний лікар в цей період оперувати нікого не стане.