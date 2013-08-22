Соціальні мережі допомагають шукати зниклих безвісти дітей

За цей рік за допомогою соціальних мереж правоохоронці розшукали 15% безвісти зниклих дітей.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Згідно з повідомленням, за цей рік до міліції надійшло понад 3720 заяв та повідомлень, пов`язаних зі зникненням дітей, 471 дитину було оголошено в розшук. Станом на середину серпня за «гарячими слідами» було розшукано майже 3200 дітей.

За словами начальника управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексія Лазаренка, з працівниками підпорядкованому йому підрозділу та Главку Києва на початку цього року працівниками Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС було проведено навчальний семінар щодо розшуку дітей за допомогою соцмереж.

Зазначається, що подібні методи роботи щодо встановлення місцезнаходження безвісно зниклих дітей успішно використовуються поліцією Канади, Естонії, Німеччини та інших країн.

Як свідчить практика, підлітки, залишаючи своє місце проживання, у більшості випадків, повідомляють через соцмережі один одному про свої наміри, обмінюються інформацією, що в подальшому може сприяти встановленню їх місцезнаходження.

Крім того, за їхніми статусами, що містяться на сторінках соцмереж, можна визначити психоемоційний стан дитини, напрямок її руху, бажання відвідати культурно-розважальні заходи, зустрітися з друзями або знайомими.

«За допомогою такої методики вже розшукано майже 15 відсотків дітей, які перебували в розшуку. Крім того, в соціальних мережах громадські організації розміщують повідомлення про факти безвісного зникнення дітей, які перевіряються працівниками кримінальної міліції», - відзначив Лазаренко.