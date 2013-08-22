Держлікслужба поінформувала щодо ліцензування імпорту ліків

За інформацією Державної служби України з лікарських засобів, яка постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 № 103 «Про внесення зміни до пункту 5 переліку органів ліцензування» визначена органом ліцензування господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, станом на 12 годину 21 серпня 2013 року, прийнято 168 заяв на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, повідомили УНІАН у відомстві.

За результатами розгляду заяв та документів, що додані до них, Держлікслужбою України прийнято рішення про видачу ліцензії 167 суб`єктам господарювання на провадження господарської діяльності з ліцензування імпорту лікарських засобів, а також засвідчених Держлікслужбою України копій зазначеної ліцензії для відокремлених підрозділів ліцензіата.

Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 20.02.2013 № 143, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 за № 307/22839, дія Ліцензійних умов не поширюється на діяльність із ввезення на територію України активних фармацевтичних інгредієнтів. Таким чином заява ВАТ «Лубнифарм» від 01.03.2013 реєстраційний № 59 залишена без розгляду відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».