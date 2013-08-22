Довідки від наркологів не є обов'язковими для школярів

Виявлення вживання алкоголю та наркотиків серед школярів вже другий рік поспіль є добровільним.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це заявили начальник Управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Альона Терещенко.

“Вже другій рік поспіль, ніхто не вимагає довідки від нарколога. Це добровільне анкетування батьків для дітей до 14 років”, -- пояснила Альона Терещенко.

За її словами, у медичних закладах батькам, за їх бажанням, роздають інформаційні матеріали у вигляді анкет, у вигляді інструкцій. В інструкціях написано, яким чином можна виявити симптоми того, що дитина вживає алкоголь чи наркотики. Але за жодних обставин отримування таких довідок не може бути примусовим.