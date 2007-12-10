Чому на холоді лущаться губи

Ця проблема знайома багатьом. Як тільки на вулиці холоднішає, губи починають покриватися скориночками, які потім лущаться і звисають неестетичними шматочками. Що ж робити?

На холоді взагалі волога зі шкіри випаровується інтенсивніше, а оскільки на губах шкіра тонша, тому цей процес стає помітнішим. Якщо ж у вас є звичка облизувати губи, то причиною лущення стане звичайне обвітрювання.

Інша справа, якщо губи лущаться постійно, але на холоді інтенсивніше, і до цього додаються свербіння і печіння.

Тоді може йтися про захворювання – хейліт. Хейліти бувають різні, тому обов`язково потрібно з`ясувати причину саме вашого захворювання. Від цього залежатиме і лікування.

Серед причин виникнення хейлітів можуть бути стреси, алергія на губну помаду, алергія на сонячні промені, різкі перепади температури, вологості, тиску, авітаміноз. Щоб не допустити обвітрювання губ, рекомендується захищати їх декоративними або гігієнічними помадами або кремами.

Зараз у будь-яку якісну помаду або блиск для губ входять компоненти, що пом`якшують і живлять губи, а також натуральний віск, який захищає, але не пересушує шкіру. Але справжнього лікування хейліту ніяка помада не замінить, тому візиту до дерматолога або косметолога не уникнути.

Правда.ру