Дієтичний сирний пиріг допоможе схуднути

Знежирений сир - друг будь-якої дівчини на дієті, а от пиріг із сиром - вже недоступна мрія. Tochka.net вирішила наблизити поняття «пиріг із сиром» і дієту, запропонувавши тобі рецепт дієтичного пирога.

Отже, за основу візьмемо класичний рецепт пирога з сиром:

Для основи: 1 склянка борошна, 1 ч. л. розпушувача, 80 г масла, 2 ст. л. цукру, 1 невелике яйце.

Для начинки: 500 г сиру, 0,5 ст. цукру, 3 жовтки, 1 ст. л. манки, 100 г сметани або густих вершків, ваніль.

Як бачиш, жирних інгредієнтів у цьому пирозі з сиром дуже багато, але обійтися можна і менш калорійними варіантами. Почнемо з тіста. Білу муку замінимо на цільнозернову (для тіста, яке не має бути пишним, ця заміна некритична). Взагалі ми б рекомендували тобі замінити пісочне тісто на кефірне, але оскільки основа пирога буде тонкою, можна залишити і масло (якщо все-таки наважишся замінити тісто - алгоритм дій шукай у нашому рецепті м`ясного пирога: просто додай до цього тіста 2 ст.л. цукру).

Оскільки начинка займає більшу частину об`єму цього пирога з сиром, основні зміни стосуватимуться саме її. Перший момент - сир. Звичайно, рука так і тягнеться замінити весь сир для пирога знежиреним, але краще цього не робити. Повір нашому дієтично-гастрономічному досвіду, запечений знежирений сир - це справжня жуйка. Краще зупинитися на 5% сирі - це ідеальний компроміс.

Далі в класичний пиріг з сиром треба додати - о жах - півсклянки цукру. Ми ж візьмемо максимум третину склянки цукру, а інше, за бажанням, можемо компенсувати замінником цукру.

3 жовтки в цьому рецепті пирога з сиром грають роль «цементу», який буде тримати всю конструкцію. Втім, жовтки дуже жирні. Один з них ти цілком можеш замінити маленьким бананом, розім`ятим у пюре. Чи варто говорити, що 100 г жирних вершків краще замінити сметаною з жирністю 10% - калорійність начинки пирога зменшиться в рази.

Разом дієтичний рецепт пирога з сиром буде виглядати наступним чином:

Для основи: 1 склянка цільнозернового борошна, 1 ч. л. розпушувача, 80 г масла, 2 ст. л. цукру, 1 невелике яйце.

Для начинки: 500 г сиру жирністю 5%, третина склянки цукру, 2 жовтки, 1 маленький банан, розім`ятий в пюре, 1 ст. л. манки, 100 г сметани жирністю 10%, ваніль.

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