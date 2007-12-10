У Києві створять міський центр фтизіатрії і пульмонології

Згідно дорученню Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у Києві буде створено міський центр фтизіатрії і пульмонології для контролю захворюваності жителів столиці на туберкульоз.

Про це повідомила заступник голови Київради Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, інформує прес-служба КМДА.

За її словами, такий центр створять на базі туберкульозної лікарні №2, яку заплановано реконструювати. Для ефективної роботи центру фтизіатрії і пульмонології розробляються питання про кадрове забезпечення туберкульозних лікарень і диспансерів. Заплановано також збільшити заробітну плату персоналу фтизіатричних установ, включаючи столичні надбавки.

Крім того, буде організовано надання хірургічної допомоги киянам, які перебувають у туберкульозній клініці №2. У проект бюджету на 2008 рік заплановано включити придбання двох пересувних фтизіатричних устаткувань і запланувати витрати на медикаменти і харчування хворим згідно встановленим нормам.

Як зазначила Ірена Реонольдівна, зараз розробляються короткострокові і довгострокові плани заходів щодо удосконалення туберкульозної служби столиці.

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