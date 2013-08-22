Чим корисна зелена гречка

Про користь гречаної каші знають всі, їй приписують багато корисних властивостей, обов`язково включаючи в дієтичний раціон. Але мало хто знає, що каша із зеленої гречки - справжнє джерело вітамінів і незамінних елементів.

Перед тим як потрапити на наші столи, звична з дитинства гречка, виявляється, проходить промислову обробку - пропарювання, сушіння, смаження. Багато господинь перед варінням ще трохи просмажують гречану крупу на сковороді без масла, щоб зварена потім каша була розсипчастою і ароматною. Такий гарнір, безумовно, смачний, але чи багато корисних властивостей у продукті, що пройшов багаторазову теплову обробку?

До 50-х років ХХ століття їли зелену гречку, яка не зазнава теплового впливу, крім варіння перед подачею на стіл. Ця крупа здатна проростати, якщо на добу залишити її загорнутою у вологу тканину. Після цього кількість корисних речовин у ній подвоюється, що робить зелену гречку унікальним продуктом. Сучасний промисловий спосіб обробки гречаної крупи ми "підгледіли" у американців, після чого на півстоліття про зелену гречку було незаслужено забуто. В останні роки, у зв`язку з повальним захопленням здоровим харчуванням, настав новий зоряний час цього продукту.

Чим же вона корисна?

* Високий вміст білка (близько 13%).

Білок гречки високоякісний, добре засвоюється і найбільш збалансований за амінокислотним складом.

* Низький глікемічний індекс

Людям, що стежать за своїм харчуванням, вагою і рівнем цукру, обов`язково припаде до смаку такий продукт.

* Містить рутин

Сприяє зміцненню стінок судин, знижує артеріальний тиск, регулює роботу серцево-судинної системи.

* Знижує рівень холестерину

Холестеринові бляшки, що відкладаються на стінках судин, перешкоджають нормальному кровопостачанню мозку і серця. Регулярне вживання гречки і відмова від шкідливих звичок здатні значно знизити ризики інсульту та інфаркту.

* Містить клітковину

В одній чашці гречаної крупи близько 20% добової норми клітковини, необхідної для роботи шлунково-кишкового тракту.

* Тільки корисні жири

Жирів в зеленій гречці не так багато (близько 3 грамів), але вони корисні. Омега-3 і Омега-6 жирні кислоти не виробляються людським організмом, тому необхідно регулярно поповнювати запаси цих жирів з їжі, і гречка цілком може служити додатковим джерелом цих незамінних речовин.

* Вітамінно-мінеральний склад

У порівнянні з іншими зерновими, зелена гречка є хорошим джерелом вітамінів групи В, амінокислоти триптофан і багатьох мінеральних речовин: марганцю, магнію, міді, фосфору, селену. Триптофан разом з вітаміном В6, В3 (ніацин) і магнієм використовується мозком для виробленн серотоніну, відомого як ефективний антидепресант. Вітаміни та мінерали із зеленої гречки добре засвоюються.

* Без ГМО

Якщо сою, рис, кукурудзу і пшеницю генетики модифікували, то до гречки чомусь справа поки не дійшла. До того ж, гречку не обробляють отрутохімікатами, тому що бджоли, що впливають на врожайність, ігнорують оброблені пестицидами поля. За екологічну безпеку можна не турбуватися.

* Складні вуглеводи

Зелена гречка містить менше вуглеводів, ніж інші крупи. Надовго насичує, не викликаючи почуття важкості після їжі.

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