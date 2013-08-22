Медогляди школярів проводимуть і у лікарнях, і у школах

Профілактичні медичні огляди школярів проводитимуться і в лікувальних, і в навчальних закладах. Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це поінформувала начальник Управління материнства, дитинства та санаторного забезпечення Альона Терещенко.

За її словами, МОЗ України прийняло рішення, відповідно до територіальних особливостей та потреб населення, розподілити регіони України, у частині яких медогляди можна буде пройти на базі лікувально-профілактичних, а у інших – на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, до першої групи рекомендовано віднести Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Донецьку, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Черкаську, Хмельницьку області та м. Київ. У решті регіонів батьки можуть скористатися можливістю здійснити такі ж огляди і у навчальних закладах.

Також Міністерством охорони здоров`я України спільно із Міністерством освіти й науки України погоджено, що діти усіх вікових категорій, крім п`яти-шестирічних (тих, що вступають до першого класу), мають змогу пройти обов`язкове медичне обстеження до першого вересня поточного року – за бажанням батьків, або осіб, що їх замінюють, на базі лікувально-профілактичного закладу; після першого вересня – на базі загальноосвітнього навчального закладу за участі медичних працівників такого закладу та мобільних бригад медичних працівників в присутності батьків, або при наявності письмової згоди на його проведення та з дотриманням норм конфіденційності щодо стану здоров`я дитини.

"Діти, котрі вступають до першого класу, проходять медичне профілактичне обстеження лише при наявності батьків та на базі лікувально-профілактичного закладу", – наголосила Альона Терещенко.

Також вона нагадала, що в результаті обстеження учням видається довідка затвердженої форми (№ 086-1/о), у якій обов`язково зазначається висновок лікаря-педіатра (лікаря загальної практики – сімейної медицини), а також відповідно до вікових груп школярів, висновок профільних лікарів-спеціалістів.