Кожен 8-ий українець має психічні розлади

Практично кожен восьмий українець має психічні розлади, але не кожен звертається до лікаря. Нервові і психічні розлади загострюються навесні та восени. Про це розповів столичний психіатр Віктор Закревський.

"Під наглядом лікарів-психіатрів знаходяться більше мільйона українців, - розказує Віктор Сергійович. - Якщо раніше серед пацієнтів переважали 40-річні, то зараз палати психдиспансерів переповнені молоддю. На осінь знову будемо спостерігати загострення психічних розладів. Тому щопівроку психічнохворі повинні наглядатися у психіатра".

За словами лікаря, люди з психічними розладами не завжди буйні.

"Такі пацієнти можуть вести себе тихо весь рік, а в березні-квітні, коли переживають загострення, стають агресивними, маніакальними. Хвороба прогресує, якщо пацієнт нерегулярно приймає ліки або перестає їх вживати".

Більшість потрапляють з діагнозом шизофренія.

"Ця хвороба не вроджена і не успадкована. Спровокувати такі розлади у психіці може травма голови або інсульт, - говорить психіатр. - На стаціонарі пацієнт з відхиленнями у психіці може лікуватися від 10 до 45 днів. Роками таких пацієнтів ніхто тримати не буде. Для цього є інтернати. Але за проживання в них мають платити родичі. Відрахування можуть робити з пенсії по інвалідності або по віку".

За спостереженням Закревського, люди ставляться до його пацієнтів як до прокажених.

"Душевнохворих не можна постійно тримати у лікарнях, - говорить психіатр. – Міністерство соціальної політики повинне забезпечити їм нормальні умови для повноцінного життя. Не вистачає соціальної реклами, яка б вчила толерантно ставитися до таких людей. У Середньовіччя за психічнохворими доглядали в монастирях. Зараз добре б було зводити спеціальні гуртожитки для людей зі зламаною психікою, де був би медперсонал, працювала кухня".

Після кількох останніх випадків, коли психічнохворі нападали на своїх сусідів і медпрацівників, психіатру часто ставлять питання, як поводити себе з психічно неврівноваженими сусідами чи випадковими перехожими.

"Ніколи не сперечайтеся з людьми з поламаною психікою. Коли людина каже, що чує голоси, погоджуйтеся з нею, - радить психіатр. - Слідкуйте за тоном під час розмови. Він не повинен бути ні зневажливим, ні поблажливим. Ризиковано робити різкі рухи, аби не викликати у хворого сплеск агресії, не постати у ролі ворога".

gazeta.ua