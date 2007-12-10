Продукти, що приносять користь шкірі

Давнє прислів`я "ви - те, що ви їсте" стосується не лише здоров`я внутрішніх органів тіла, але також і зовнішнього стану нашої шкіри. Експерти американської Академії дерматології, Університету Колумбії і Університету штату Пенсільванія радять для збереження молодості, гладкості, гарного кольору і свіжості шкірної тканини вживати продукти, багаті на білок, кальцій і інші вітаміни.

Фахівці сформулювали список дієтичних продуктів для красивої шкіри, що включає хлібні злаки, рис, різноманітність фруктів і овочів, знежирене молоко і рибу. Крім того, лікарі радять пити якомога більше води.

Аби не з’являлися прищі і зморшки, дерматологи рекомендують відмовитися від солодкого /особливо шоколаду/, алкогольних напоїв, гострої їжі, що містить перець, приправи, оцет, сою, від продуктів, багатих на жири і вуглеводи.

Від екземи і псоріазу допоможе максимальне обмеження у харчуванні яєць, молока, пшеничного хліба, риби, кави, алкоголю, помідорів і цукру. Учені зазначають, що антиокислювачі у вітамінах C і E можуть захистити шкіру від пошкодження сонячними променями і вільними радикалами, які пришвидшують її старіння, а вітаміни В і А відновлюють і вирівнюють шкірну тканину.

Збільшення в раціоні харчування продуктів із такими вітамінами допоможе зберегти здоров`я і красу шкіри на багато років, стверджують медики.

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