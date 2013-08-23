В Україну прийшло похолодання

Холодний атмосферний фронт з Північної Європи принесе невеликі короткочасні грозові дощі на північ і захід країни, через що в цих областях стане прохолодніше. Однак на решті нашій території зона високого атмосферного тиску стане причиною сухої сонячної погоди.

Повітряна маса північного походження послабить в Україні спеку, повідомляє погодний портал opogode.ua. Тому температура повітря протягом дня не перевищить +18 +26 градусів. Але на півдні та сході стовпчики термометрів підніматимуться до +30 +35 градусів.

На заході переважно без опадів, лише місцями короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура повітря вночі +8 +14, вдень +19 +25.

На півночі місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах ймовірні шквал 15-20 м / с та град. Температура повітря вночі +13 +18, вдень +22 +27 градусів, на Чернігівщині місцями +18 +22 градуси.

У центральних областях без опадів. Температура повітря вночі +13 +18, вдень +24 +29 градусів, у Дніпропетровській області до +33 градусів. На сході України без опадів. Температура повітря вночі +14 +19, вдень +28 +33 градусів, у Харківській області вночі +11 +16, вдень +23 +28 градусів.

У південній частині без опадів. Температура повітря вночі +19 +24, вдень +28 +35 градусів.

У Києві місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі +15 +17, вдень +24 +26 градусів.

Вітер в Україні південний, на півдні північно-східний, 5-12 м / с.