Удосконалено стандарти щодо лікування ВІЛ-інфікованих

Міністерство охорони здоров’я України вдосконалило ряд нормативів щодо надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим громадянам.

Як повідомили УНІАН у Державній служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, відповідний наказ №585 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ» розроблено службою та видано МОЗ.

Документ запроваджує Порядок встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції, Порядок ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення медичного нагляду за ними та Порядок організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, а також дітям, народженим ВІЛ-інфікованими жінками.

У зазначених порядках визначені основні нормативи та правила щодо організації медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам на різних ланках, обсяг та порядок надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІД.

Порядок встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції визначає показання для надання стаціонарної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, окреслює основні вимоги, які стосуються забезпечення медичною допомогою хворих, які страждають на ко-інфекцію – ВІЛ та туберкульоз. Порядок також регламентує процес лікування хворих на ВІЛ/СНІД препаратами антиретровірусної терапії (АРТ). Мова йде про координацію та порядок надання АРТ, її децентралізацію, планування, моніторинг діагностики і лікування ВІЛ-інфекції, цільове використання та забезпечення запасу антиретровірусних препаратів.

Згідно із документом, АРТ проводиться за наявності письмової інформованої згоди пацієнта на проведення АРТ з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних та поваги до особистих прав і свобод громадян, визначених законодавством України. Видача антиретровірусних препаратів пацієнту здійснюється відповідно до вимог клінічних протоколів антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції з розрахунку на 1 місяць лікування, а при високій прихильності до лікування – з розрахунку на 3 місяці лікування.

Для забезпечення процесу безперервного АРТ при зміні місця медичного нагляду лікарські засоби видаються пацієнту з розрахунку на 3 місяці лікування. У порядках також окреслено вимоги до закладів охорони здоров’я, які забезпечують спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, а також - до кваліфікаційного рівня фахівців.

Таким чином наказ №585 чітко стандартизує процеси діагностики та лікування ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров’я, встановлює основні вимоги, які поширюються на заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам.