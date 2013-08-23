Негативні наслідки прийому антибіотиків
Гама побічних явищ
Антибіотики рятують життя людині, але при цьому приносять цілу гаму побічних явищ і станів.
Ось кілька негативних наслідків прийому антибіотиків.
Дисбактеріоз кишечника. Він виникає через те, що антибіотики вбивають не тільки шкідливі, але і корисні бактерії, що живуть в кишковому тракті.
Як тільки корисні бактерії (молочнокислі, біфідобактерії і т.д.) гинуть, на їх місце заселяються всі, хто забажає.
Як наслідок - порушується травлення, всмоктування, розвиваються запори або діарея, а можуть розвинутися і небезпечні кишкові інфекції.
Щоб впоратися з проблемою дисбактеріозу, необхідно після антибіотикотерапії швидко відновити нормальну флору.
Для цього й існують пробіотики - це препарати, що містять живі культури корисних бактерій.
Хороший кишковий пробіотик повинен бути комплексним, тобто містити не один тип корисних бактерій, а декілька. У складі обов`язково повинні бути біфідобактерії і лактобактерії.
До речі, деякі препарати містять у своєму складі бактерії, стійкі до антибіотиків.
Такі ліки можна приймати одночасно з антибіотиком.
У цьому випадку - дисбактеріозу може не бути взагалі.
Авітаміноз часто розвивається на тлі дисбактеріозу
Саме бактерії в кишечнику виробляють цілий ряд вітамінів, тому після призначення антибіотика рекомендується пройти курс вітамінотерапії.
Дисбактеріоз піхви також розвивається на тлі прийому антибіотиків.
Прояви вагінального дисбактеріозу - виділення з піхви, біль в низу живота, свербіж.
Важливо запам`ятати, що дисбактеріоз піхви не лікується прийомом оральних пробіотиків.
У жінки, що дотримує елементарних правил гігієни, вміст кишечника (у тому числі флора) у піхву не потрапляє.
Пробіотики при даному виді дисбактеріозу призначаються тільки місцево, причому у вигляді вагінальних свічок, таблеток і капсул.
Інфекційно - токсичний шок.
Якщо хтось правильно вгадав чутливість збудника, правильно запропонував антибіотик і ви його правильно прийняли, це може стати причиною інфекційно-токсичного шоку.
Справа в тому, що багато антибіотиків руйнують клітинну стінку збудника. При цьому організм отримує у вигляді "бонусу" вміст загиблої бактеріальної клітини.
Там міститься маса неприємних речовин (ферменти, радикали і т.д.)
Якщо збудник встиг розплодитись - наслідки можуть бути трагічними.
Такі випадки бувають при самолікуванні антибіотиками.
Лікуйтеся під контролем лікаря, навіть якщо ви лікуєтеся в домашніх умовах.
Після антибіотиків нерідко печінка втомлюється не менше, аніж від серйозного запою.
Велика частина антибіотиків проходить через систему ниркових ферментативних систем.
Там вже стоїть «черга» з продуктів харчування, алкоголю, продуктів розпаду з кровоносної системи і багато іншого.
Саме тому при прийомі антибіотиків алкоголь вживати не можна.
Після курсу антибіотикотерапії рекомендується пройти курс гепатопротекторів - препаратів, що поліпшують стан клітин печінки.
Прийом антибіотика може викликати алергічні реакції.
Важливо знати, на які препарати у вас алергія, і повідомити про це лікаря, так само як і про будь-які інші побічні явища, що виникають на тлі прийому антибіотиків.