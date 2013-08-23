Негативні наслідки прийому антибіотиків

Антибіотики рятують життя людині, але при цьому приносять цілу гаму побічних явищ і станів.

Ось кілька негативних наслідків прийому антибіотиків.

Дисбактеріоз кишечника. Він виникає через те, що антибіотики вбивають не тільки шкідливі, але і корисні бактерії, що живуть в кишковому тракті.

Як тільки корисні бактерії (молочнокислі, біфідобактерії і т.д.) гинуть, на їх місце заселяються всі, хто забажає.

Як наслідок - порушується травлення, всмоктування, розвиваються запори або діарея, а можуть розвинутися і небезпечні кишкові інфекції.

Щоб впоратися з проблемою дисбактеріозу, необхідно після антибіотикотерапії швидко відновити нормальну флору.

Для цього й існують пробіотики - це препарати, що містять живі культури корисних бактерій.

Хороший кишковий пробіотик повинен бути комплексним, тобто містити не один тип корисних бактерій, а декілька. У складі обов`язково повинні бути біфідобактерії і лактобактерії.

До речі, деякі препарати містять у своєму складі бактерії, стійкі до антибіотиків.

Такі ліки можна приймати одночасно з антибіотиком.

У цьому випадку - дисбактеріозу може не бути взагалі.

Авітаміноз часто розвивається на тлі дисбактеріозу

Саме бактерії в кишечнику виробляють цілий ряд вітамінів, тому після призначення антибіотика рекомендується пройти курс вітамінотерапії.

Дисбактеріоз піхви також розвивається на тлі прийому антибіотиків.

Прояви вагінального дисбактеріозу - виділення з піхви, біль в низу живота, свербіж.

Важливо запам`ятати, що дисбактеріоз піхви не лікується прийомом оральних пробіотиків.

У жінки, що дотримує елементарних правил гігієни, вміст кишечника (у тому числі флора) у піхву не потрапляє.

Пробіотики при даному виді дисбактеріозу призначаються тільки місцево, причому у вигляді вагінальних свічок, таблеток і капсул.

Інфекційно - токсичний шок.

Якщо хтось правильно вгадав чутливість збудника, правильно запропонував антибіотик і ви його правильно прийняли, це може стати причиною інфекційно-токсичного шоку.

Справа в тому, що багато антибіотиків руйнують клітинну стінку збудника. При цьому організм отримує у вигляді "бонусу" вміст загиблої бактеріальної клітини.

Там міститься маса неприємних речовин (ферменти, радикали і т.д.)

Якщо збудник встиг розплодитись - наслідки можуть бути трагічними.

Такі випадки бувають при самолікуванні антибіотиками.

Лікуйтеся під контролем лікаря, навіть якщо ви лікуєтеся в домашніх умовах.

Після антибіотиків нерідко печінка втомлюється не менше, аніж від серйозного запою.

Велика частина антибіотиків проходить через систему ниркових ферментативних систем.

Там вже стоїть «черга» з продуктів харчування, алкоголю, продуктів розпаду з кровоносної системи і багато іншого.

Саме тому при прийомі антибіотиків алкоголь вживати не можна.

Після курсу антибіотикотерапії рекомендується пройти курс гепатопротекторів - препаратів, що поліпшують стан клітин печінки.

Прийом антибіотика може викликати алергічні реакції.

Важливо знати, на які препарати у вас алергія, і повідомити про це лікаря, так само як і про будь-які інші побічні явища, що виникають на тлі прийому антибіотиків.

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