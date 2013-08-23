Чому виникає алергія на червоні фрукти та овочі

Алергія на червоні фрукти-міф чи ні? Ми звернулися за роз`ясненням до сімейного лікаря з багаторічним стажем Мартинової Олені Борисівні.

«Червоний колір плодам надають речовини лікапін і антоціанін. Вони корисні організму людини, вони містять вітамін С, що зміцнює клітинні мембрани і є природним антиоксидантом», - каже лікар.

За її словами, якщо ж говорити про властивості, власне, червоних овочів і фруктів без прив`язки до кольору, то вони мають протипухлинну і потужну антиатерогену дію.

Простіше кажучи - зменшують ймовірність смерті від раку, інфаркту або інсульту.

Найбільшою мірою ці корисні властивості виражені у томатів, кавунів і рожевого грейпфрута.

«До речі, саме лікопін, про який я сказала раніше, обумовлює такого роду вплив на організм», - зазнчила лікар.

Справа в тому, що лікопін - потужний антиоксидант, а запальний момент - провідна ланка в патогенезі як атеросклерозу, так і онкологічних процесів.

Лікопін при вживанні в їжу овочів і фруктів, що містять цей каротиноід, краще всмоктується при обсмажуванні в олії, тому що є жиророзчинним.

Якщо ви просто вирішили з`їсти яблуко - найбільш ефективно буде зробити це після основного прийому їжі.

Червоні фрукти дійсно можуть викликати алергію, але пов`язано це не з кольором плоду.

У клітин імунної системи існує пам`ять, у тому числі і генетична.

Справа в тому, що алергічні реакції частіше розвиваються на нетиповий для даної місцевості алерген. Тобто алергія на гранат у жителя України буде розвиватися частіше, ніж на редис.

Тому з усіх червоних плодів краще віддавати перевагу яблукам, а не плодам гуави.

Крім того, на ринках нашої країни з`явилося досить багато генетично-модифікованих овочів і фруктів.

Реакцію організму на даний вид продукту передбачити неможливо при будь-якому кольорі фрукта.

Якщо хочете уникнути харчової алергії - купуйте тільки відомі вам сорти червоних фруктів.

Симптоми харчової алергії виникають в період від декількох хвилин до двох годин після вживання в їжу відповідного фрукта.

Виявляється у вигляді набряку губ, горла, можлива нудота, блювота, пронос.

Нерідко харчова алергія проявляє себе у вигляді висипу на шкірі.

У важких випадках може розвиватися анафілактичний шок.

Як правило, алергія виникає на конкретний вид фруктів, без прив`язки до кольору. Виняток становитиме лише алергія безпосередньо на лікоптін і антоціанін.

Лікування легких форм харчової алергії увазі візит до лікаря загального профілю, відмова від провокуючих продуктів і прийом антигістамінних препаратів.

У важких випадках необхідна госпіталізація і консультація алерголога.

lady.tochka.net