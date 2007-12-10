Миття рук ефективніше, ніж щеплення

На сайті Британського медичного журналу опубліковано результати огляду публікацій у науковій пресі, до якої увійшло 50 клінічних досліджень, присвячених лікарській гігієні.

У дослідженнях, що проходили із дотриманням всіх норм наукової достовірності в Китаї, Сінгапурі і В`єтнамі, показано, що такі заходи гігієни, як миття рук частіше ніж 10 разів на день, носіння маски, халата, використання рукавичок, запобігали епідемії важкого гострого респіраторного синдрому у дітей з ефективністю 55-91%.

У редакційній статті журналу доктор Мартін Дайвес із Монреаля, де в 2003 році був спалах цього захворювання, закликає лікарні запасатися всіма перерахованими методами захисту, а уряди всіх країн – фінансувати дослідження по оптимізації бар`єрного захисту.

Учені вважають, що зростання гігієнічної культури може допомогти людству обійтися без щеплень, повідомляє Medmir.

Радио Свобода